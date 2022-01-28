【疫下經濟】調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少　派利是預算偏手緊10元利是比例升

▲ 調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少，派利是預算偏手緊10元利是比例升。（資料圖片）

年近歲晚，農曆新年將至，家家戶戶都在預備迎「虎年」，「派利是」及「逗利是」為每逄過年不可或缺的一環。有調查指，今年市民派利是預算偏手緊，有2成半的人會減預算，而100元或以上利是看的比例下跌，10元利是比例升，對於新興的電子利是，有8成7的市民料不會使用電子利是。

香港研究協會於1月11至25日訪問了1,163名15歲或以上市民，以了解市民對利是錢及新年消費的意見。調查反映屬「派利是」的受訪者中，有兩成半預計今年封利是的總金額會較去年減少，表示增加的佔1成2，指差不多的市民佔6成1，協會指封利是總開支減少的比例遠高於增加，反映市民今年封利是仍偏向手緊。

至於平均每封利是的金額，，有5成屬派利是的受訪者表示為20元，表示為50元的佔2成，表示為10元的佔1成半，較去年增9%，表示為100元或以上的佔8%，相較去年減少5%。在100元或以上比例下跌，10元比例則上升，顯示今年平均每封利是的金額或會縮水。而對於新興的電子利是，有8成7屬「派利是」的受訪者表示「一定不會」及「多數不會」用電子錢包派發利是，表示「一定會」及「多數會」的只佔1成，較去年升3%，結果顯示即使在第五波疫情下，電子利是的普及程度未見大幅提高。

另外，有4成受訪者預計今年農曆新年的消費會較去年減少，表示增加的市民只佔1成9，表示差不多的佔3成半，有較多市民表示會減少過年消費預算，反映在疫情升溫下，市民的新春消費意欲整體仍然疲弱，消費氣氛持續低迷。

香港研究協會表示，隨着第五波疫情爆發，市民對新春消費及利是錢的看法皆持悲觀態度。香港研究協會促請特區政府，首要提升防疫抗疫工作效能，帶領社會於虎年走出疫症陰霾。同時，在下月發表的財政預算案推出適切的援助措施，協助受影響業界及基層市民渡過難關。

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責任編輯：李榮忠