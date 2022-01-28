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【COLLAR成員】COLLAR團歌MV兩周直逼200萬點擊　《Call My Name!》今晚推出Dance Version

娛樂 14:48 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《Call My Name!》直逼200萬點擊，COLLAR官方今晚推Dance Version。

ViuTV《全民造星IV》選秀出道的女團COLLAR推出道歌曲《Call My Name!》MV不足3日已破百萬點擊，至今只上架兩周直逼200萬點擊的佳績。

官方將於今晚把《Call My Name!》的Dance Version上載到YouTube頻道，COLLAR粉絲揚言：「不停Loop再推上熱門第一！」

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COLLAR氣勢勁

8人女團COLLAR包括隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）及Sumling（李芯駖）於本月12日正式出道，翌日推出出道團歌《Call My Name!》的MV，不足三日MV累積點擊人數已經破百萬，至今點擊已經直逼200萬次，人氣超強。

COLLAR應粉絲的要求，宣布在今晚8時於其官方的YouTube頻道，再推出《Call My Name!》的Dance Version，還未上架已有過千人讚好影片，更有粉絲帶頭呼籲大家要不停狂Loop這個Dance Version，希望再度把COLLAR推上熱門排行第一位。

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同場加映：團員放假實錄

初出道的女團工作行程暫時未至於「瘋狂」的狀態，眾人還可以擁有正常的放假生活。

結識多年、為同一家大學畢業的阿Gao和芯駖，趁著昨日的好天氣，相約去爬南區的玉桂山。一向跳開勁舞運動量過人的她們，遇上需要手腳並用的泥沙路仍然感覺輕鬆。

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WINKA則把假期用作「家庭日」，先去「曬腿」探望堂妹養的小倉鼠，晚上又跟家人韓燒。

至於將於本月31日生日的SoChing，則與友人預祝生日，同場還有其男友阿Mo（李啟言），爭取與男友見面的時間。而被指最愛貪吃的阿Day，不出所料在其IG放上食物照片。

撰文 : TOPick柴犬出動

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