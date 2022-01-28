新春行大運好去處！ UNY將軍澳齊集日韓美食　與家人共享購物消閒時光

下星期就到農曆新年，大家有甚麼節目？宅在家視像團拜？追劇？玩桌遊？新一年當然要伸展筋骨行個大運，介紹大家一個開運好去處，就是位於新都城中心二期，剛於去年11月初開業的高級日式超市UNY，佔地3萬4千呎，涵蓋日韓各式人氣美食，最特別是首設的「自家乾式熟成牛肉服務（Dry-ageing Service）」，滿足一眾嘴饞的港人。加上包羅萬有的日韓直送貨品，與家人慢慢閒逛已能消磨一個下午，是今個春節的最佳購物消閒好去處。

▲ 日本直送新鮮蔬果，款式多而且有品質保證，在港也能嘗到當地的時令水果。

▲ GOSO GOSO主打糅合韓式和日式麵包的食材和手藝製成的創意麵包，每天限量新鮮供應。

將軍澳UNY是全港第三間分店，進駐新界東大型的購物商場——新都城中心二期，佔地3萬4千呎，除了基本的日常用品外，UNY特別引進各種日本人氣新鮮直送食材，以及引入「沢屋」、日本人氣食材店「久世福商店」及「味の兵四郎」等優質生活雜貨，貨品種類多不勝數。還有一眾韓迷至愛的K Food Town潮流韓食專區，多款日韓輕食和甜品等待大家品嘗，每款均100%還原當地風味，讓你尋回「家鄉」的味道。此外，更特設環球洋酒及清酒部，兼區內最齊日本寵物品牌用品的寵物專區，過千款精選寵物用品和食品供各位「主子」選購。

▲ 多款優質日本生活雜貨均可在UNY將軍澳找到，推介必掃特色品牌「沢屋」、「久世福商店」及「味の兵四郎」。

▲ 乾式熟成牛肉均儲放於特製的風乾櫃中，而且有專人為你監察牛肉的熟成進度。

首設「自家乾式熟成牛肉服務」 自訂專屬熟成時間



店內最特別當然是首設的「自家乾式熟成牛肉服務（Dry-ageing Service）」，乾式熟成牛肉即是指經過數星期風乾後的牛肉，由於外層與表皮油脂因水分蒸發風乾，猶如一層保護膜，有助鎖住內部的水分，保留牛肉天然的風味，烹調後入口肉質軟嫩，肉味更濃郁！大家可以按個人喜好揀選不同部位及熟成時間，交由店內專業師傅進行乾式熟成，一般牛肉須儲放在接近0 °C 至-1 °C 的溫度下熟成20-45天，熟成時間愈長，表面的水分流失愈多，其肉味會更濃郁多汁，對食有要求的你必試。

▲ DOJE的創新韓式腐皮壽司，每款都爆餡美味，讓人垂涎三尺。

韓國新派地道美食 來一趟味蕾「韓」遊之旅

而店內的K Food Town 潮流韓食專區絕對是為各位韓迷而設，專區內有多間韓國大熱食店進駐，包括韓國人氣女團BLACKPINK都大讚其爆餡麻糬大福的急凍韓食品牌 COOKAT MARKET，主打多款韓國甜點、速食產品、急凍食品等，全部均由韓國直送到港，回家輕鬆自煮韓食無難度。喜歡腐皮壽司的話，絕對不能錯過爆餡韓式腐皮壽司專門店DOJE，特別選用韓國米飯配以日本飯素，豐富美味的餡料「逼爆」腐皮袋，大大件好滿足，更設有多款創新口味如四重芝士雞蛋、芥末八爪魚及辣炒五花肉等，讓人垂涎三尺，一試愛上！

▲ fifty fifty的牛角包窩夫有多種口味選擇，每一款都帶來不同的滋味，外脆內軟，吃一口讓人感到滿滿幸福感。

引入人氣長龍店 特色麵包甜品俘虜人心

UNY將軍澳店的美食又豈止這麼少，除了K Food Town的「韓流」美饌，還有日韓手工麵包店GOSO GOSO和Croffle牛角包窩夫專賣店fifty fifty。GOSO GOSO主打糅合韓式和日式麵包的食材和手藝製成的創意麵包，包括湯種白吐司、酥點、軟麵包及甜食，當中推介必試抹茶吉士醬牛角包鬆餅，是牛角包和鬆餅的混合體，配上濃郁甘美的日本抹茶奶油凍內餡，口感豐富，濃郁滋味。另有自家製的「湯種」麵糰，製成口感軟綿的白吐司，還有比葡撻更鬆香的湯種蛋撻，每天限量新鮮製作，難怪店外經常現人龍搶購。而fifty fifty則以牛角包窩夫（Croffe）為特點，將牛角包壓製成窩夫狀，加上不同配料如港式奶醬、抹茶紅豆、柚子蜜糖等，入口外脆內軟，只要嘗一口就讓人欲罷不能，再配以一杯香醇的精品咖啡，雙重滋味，是下午茶的首選。來到將軍澳UNY可以滿足口腹之慾兼購買慾，絕對是新春消閒的新熱點。

UNY將軍澳店

地址：新界將軍澳欣景路8號MCP CENTRAL (新都城中心 2 期 ) UG036

營業時間：0830 - 2200

Facebook：@UNY.hongkong

（特約）