【新年利是】25歲新婚人妻首年派利是　同事不滿收單封$10：無錢咪學人結婚啦！

▲ 同事不滿新婚同事只派一封$10利是。

農曆新年將至，已婚人士要開始包利是，究竟要封多少錢才算合理？有網民在網上討論區發帖指，其公司有年輕女同事早前結婚，趁新年向同事派利是，不料卻只有單封$10，令事主大感不滿。

網民「傷心浩園餐」在「連登討論區」發帖，他指出有25歲女同事去年底結婚，沒有邀請同事去婚禮。公司同事在新年假前已開始派利是，這名新婚女同事亦如是，逐一向同事派利是。

事主其後如廁時，拿著利是到廁格拆開，發現幾乎所有同事都封$50、$100，只有該名女同事封了單封$10，令他感到不滿，

無錢咪學人結婚啦！祝佢早日守寡。

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不過，大批網民都反批事主小氣，甚至認為女同事不派也可以，又笑指事主行為猶如乞丐。點擊睇網民留言：

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事實上，利是包多少錢都是視乎個人財力而定，不過一般公價而言，親朋好友、後輩的利是金額會較高，每封$50至$500不等，普通朋友、同事、鄰居等，則每封$20，雖然現時愈來愈少人派$10利是，但若需要派發的數目較多，亦可派給不熟的人，例如餐廳職員、管理員等。

另外，有關派利是派單封或雙封，已婚夫婦派給親友多數是兩封，新婚夫婦第一年應夫婦二人各派兩封，總共4封，寓意雙雙對對好意頭，不過有人可能覺得「4」字不吉利，可以跟據家庭習俗而決定派發的數量。如果是辦公室派利是，由於另一半未必與同事認識，可以選擇派單封利是。

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責任編輯︰王明芳