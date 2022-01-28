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【今年好笑口】偕大小姐送水輝拍賀年歌MV　薛家燕重遊50年前電影取景地

娛樂 14:10 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

薛家燕跟林淑敏、許家傑、鄭世豪拍攝賀年歌MV。

陶大宇翻唱劉德華經典名曲《倒轉地球》，其獨特唱腔及鬼馬水撥手勢，令其人氣一時無兩！近日無綫將《倒轉地球》重新填上賀年歌詞，將之改成賀年歌《今年好笑口》，並邀請薛家燕率領一眾藝人合唱。除了家燕姐，林淑敏、許家傑、鄭世豪、譚嘉儀、鄭俊弘、滕麗名、呂慧儀、謝東閔、伍富橋、谷婭溦、林穎彤、戴祖儀等藝人都有份參與。

早前，家燕姐跟《愛‧回家》三位演員林淑敏、許家傑跟鄭世豪往沙田龍華酒家拍攝《今年好笑口》MV，還找來麥秋成排舞。

最新影片：肥仔+193訪問

家燕姐話：「大家都知近日陶大宇首《倒轉地球》好hit，我們唱這首歌因為個節奏好輕快、開心，歌詞全部都是講恭賀新禧，疫情之下都希望大家開開心心。今次拍MV有十幾個藝人參與，跟我一組是《愛‧回家》的大小姐、許家傑和鄭世豪，第一次合作大家幾合拍，幾個鐘頭就拍完。」

今次賀年歌〈今年好笑口〉找來麥秋成排舞.。

今次重返龍華酒家拍MV，令家燕姐重拾多年前回憶，家燕姐稱五十年前已經在這裡拍電影，見到酒家於牆壁貼住當年拍電影的相，令她勾起回憶：「那時只得十幾歲，我跟曾江、胡楓在這裡拍了不少青春電影、歌舞片，拍完之後食乳鴿。那時候好多人去龍華食飯和影相，當作一個追星的景點。」

今次賀年歌〈今年好笑口〉找來麥秋成排舞.。

而今次來到，老闆娘特別招呼家燕姐，炮製最出名的燒乳鴿和粥給他們吃，另外更送上瑞士植物讓她回我家整肥皂，家燕姐大讚對方有心。

林淑敏跟許家傑有份拍攝MV。

而大小姐一直好希望可以跟家燕姐同台唱歌，今次可說願望成真，大小姐說：「希望疫情快些過去，大家可以一齊再熱熱鬧鬧、開開心心。」

提到願望，許家傑就說：「最緊要是身體健康！希望可以同家燕姐一齊跳十字步，哈哈！」家燕姐就話：「希望我們演藝界多啲騷，哈哈！雖然大家少了出街，可以留在家睇電視，欣賞我們的MV。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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