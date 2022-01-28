【中學巡禮】呂爵安返Band1母校可風中學拍MV　Edan文武雙全DSE考25分入港大

▲ Edan呂爵安昨發布第一首作品《E先生連環不幸事件》的MV拍攝花絮，可見他重回母校可風中學拍攝。

人氣爆燈的男團MIRROR成員呂爵安（Edan）去年初單飛出道，成績斐然，奪得多個大小頒獎禮的新人獎。Edan藉出單飛出道一周年，昨晚發布第一首作品《E先生連環不幸事件》的MV拍攝花絮，可見他重回母校可風中學拍攝，他笑言男廁是他的校園回憶之最。

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剛度過25歲生日的Edan心繁母校，第一首個人單曲MV都選擇回母校拍攝。在花絮片中，見到Edan返到母校好興奮，一入校門已見到老師寒暄一番。Edan在正式拍攝前，走去男廁自拍懷念一番。

很懷念這個景象，這塊鏡子、這些洗手盆、尿兜、廁所，真是全部回憶返來！

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Edan與MV拍擋林家熙（Locker）和譚旻萱（Mandy）遊走了學校的天台、課室、音樂室、走廊等拍攝，Edan更在音樂室彈琴，展現鋼琴王子的一面。

校內歌唱比賽自彈自唱奪冠

Edan是2015年可風中學的畢業生，他由小時候的「朗誦肥仔」變成中學的「MK安」，但外表MK的他卻充滿藝術天份，鋼琴和小提琴皆考獲8級。

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初中奪最佳男模及最佳演員

他在中學時期已發揮演藝天分，中二時他奪過「最佳男模獎」、中三時則奪得才藝比賽的「最佳演員獎」，他又參加過校內歌唱比賽自彈自唱奪得冠軍，畢業後獲邀返回母校擔任歌唱比賽評判。在陸運會他也奪過獎牌，更是跆拳道黑帶，可見他文武雙全。

▲ Edan妹妹同樣就讀可風中學。（IG圖片）

從Edan分享過的相片中，可見他積極參與課外活動，且人緣極佳。他同時平衡到學業，當年他備戰DSE相當勤力，曾連續3個月每天在自修室溫習，最後在DSE考獲最佳五科25分入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。

縱然IT行業是未來大趨勢，但Edan入讀後認為自己揀錯科，讀得頗吃力，曾於首學期的編程考試不及格，他更形容自己能如期畢業是奇蹟，若他可以重新選科，會選擇讀社工。

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可風中學（嗇色園主辦）位於荃灣區的Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校。可風以英文為主要教學語言，注重兩文三語及數學訓練，同時強調全面及均衡發展，提供不同的體育、音樂及課外活動。初中亦開設STEM教育，培養學生應用知識和技能、創造、協作及解難能力。

▲ 可風中學是荃灣區Band 1英中，DSE成績超越全港平均數。（中學概覽圖片）

至於中二及中三採用「能力分組教學」，開設精英班和中、英輔導班，設計針對性的課程。中一至中六不同科目亦有拔尖保底班，照顧學習差異。

可風歷年在DSE的成績均超越全港平均數，2021年有92.7%學生考獲「33222」成績，符合入讀大學最低門檻，遠超全港平均的42.2%；而且聯招課程取錄比率超過9成，成績相當突出。

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責任編輯︰王明芳