【停止面授】明道小學舉辦網上新春活動 送上麥芽糖餅讓學生疫下嘗甘甜

▲ 明道小學舉行網上新春活動。

隨著疫情惡化，學校暫停面授課堂，學生需要留在家中網課，不少原定的學校活動均受影響。有見及此，港澳信義會明道小學與「校園集古村」合辦非一般的「中國傳統美食分享」，與同學齊賀新春。

學生透過網上活動認識中國傳統美食，了解中國飲食文化的起源及特色、不同區域的飲食習慣及特色美食如糉子、冰糖葫蘆、過橋米線、臘腸等，讓學生加深對源遠流長的中華文化的認識和了解，提升他們對中國傳統文化的興趣和認知，學生獲益良多。

活動期間，學校更安排網上互動形式的有獎問答遊戲，獎品豐富。每位同學獲得賀年小吃「麥芽糖餅」，由當天家長回校交收功課時把「麥芽糖餅」轉送給子女，讓學生在疫情中嚐得一點甘甜，將新年氣氛送到家中。

學校也安排了網上寫揮春活動，讓學生從生活層面認識傳統節日。學生自行設計揮春並寫上祝賀語，在網上展示自己的優秀作品，學習互相欣賞，並利用揮春彼此祝賀，令網課更添生氣。

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最後，校長善用網上媒介，向每位同學送上賀年祝福，感受節慶帶來的歡樂，期望每位學生在節日中學會彼此感恩和關懷。