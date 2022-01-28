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【第五波疫情】今日新增115宗確診6宗源頭不明　勝利道地盤累計14人染疫【不斷更新】

社會 16:32 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。今日新增115宗確診個案，當中111宗屬本地感染，6宗源頭不明。

【16:40】慈正邨正泰樓退休婦染疫，曾訪彩雲邨商場，詳情即睇【下一頁】

【16:39】醫管局指共有808名確診病人留醫，詳情即睇【下一頁】

【16:38】今日錄6宗不明源頭個案，包括一名10歲女童，詳情即睇【下一頁】

【16:36】葵涌邨累計396人染疫，詳情即睇【下一頁】

【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

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記者：蘇文軒

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