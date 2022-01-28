【第五波疫情】今日新增115宗確診6宗源頭不明 勝利道地盤累計14人染疫【不斷更新】
社會 16:32 2022/01/28
本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。今日新增115宗確診個案，當中111宗屬本地感染，6宗源頭不明。
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記者：蘇文軒