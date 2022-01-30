【徐英偉辭職】消息：民政事務局局長徐英偉主動請辭　料港府明天公布　

▲ 消息指徐英偉已主動辭職，將辭去民政事務局局長一職。

本港疫情爆發第五波，其中「洪為民生日派對群組」備受爭議，因為有多名官員疑無視疫情風險出席。涉及「洪門宴」風波14名現任高官中，特首林鄭月娥對民政事務局局長徐英偉最為不滿，政府消息指，徐英偉審視事件後，已主動辭職，將辭去民政事務局局長一職，料港府明天公布。

早前有消息傳出林鄭月娥打算嚴懲徐英偉，也有政圈中人曾勸徐英偉自行請辭，退一步海闊天空。林鄭月娥曾多次指出，在「洪為民生日派對」事件中對徐英偉最為失望，因為民政事務局是參與抗疫最主要的政府部門之一，強調官員「不應該令特區政府尷尬」，又指就事件的調查結果會在農曆新年前向公眾交代。

▲ 消息指徐英偉主動辭職。（資料圖片）

徐英偉出席派對時間長且曾與確診者出席時間重疊需要隔離檢疫，事後曾將社交平台頭像轉為黑色，再轉為灰色，並發文表示衷心對不起，指會在檢疫期間會認真、深切反思。詳情即看:【下一頁】

今次捲入「洪門宴」除了14名現任官員、1名退休休假官員，還有20名立法會議員，多個政黨都有成員牽涉在內，包括民建聯、經民聯、工聯會、新民黨，所以政圈對此事十分謹慎，例如本月中的特首立法會答問會上，沒有一個議員問及洪門宴，反而有多名議員將爆疫歸咎機組人員檢疫措施。事實上，主要官員的任免，權在中央，若要撤換徐英偉，須中央首肯。

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記者：伍瑋瑋