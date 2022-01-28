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【源頭不明】今日錄6宗不明源頭個案 涉10歲女童就讀路德會聖十架學校

社會 16:38 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

本港今日新增115宗確診個案，包括6宗感染源頭未明個案，分別居於天水圍、慈雲山等：

  • 38歲男子，居天水圍，在美利飲食公司、飲食廠職員，最後上班為1月25日，需再了解工作性質
  • 39歲男士，任職送貨跟車，於大圍成運路地下「樓上集團」上班，最後上班為1月25日，居大埔太和邨翠和樓
  • 70歲退休女士，居慈正邨正泰樓，曾去過彩雲商場，懷疑Delta變種病毒，會進一步了解有否與其他個案有關
  • 65歲女退休人士，居葵芳邨葵仁樓 ，曾與2至3朋友在中葵涌公園打羽毛球
  • 42歲男子，居大窩口邨富平樓，任職運輸，都會於當處出沒
  • 10歲女童，就讀路德會聖十架學校，1月11日最後上學，居大壩街大苑樓，多於深井碧堤半島3號親友家住，家人常到大窩口買菜

張竹君指，今日錄6宗不明源頭個案，累積近日都有30多、40宗，反映社區有多隱形傳播，亦多涉退休人士，沒太多曝露史，或已於社區傳播，未知能否可全部找出。

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記者：陳正怡

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