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【黃曉明離婚】疑婚前未跟Angelababy簽財產協議　黃曉明投資有道身家估計50億

娛樂 14:07 2022/01/28

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黃曉明楊穎離婚。

黃曉明楊穎（Angelababy）離婚。今日黃曉明在個人微博公布已跟Angelababy離婚，結束7年夫妻關係。現時二人決定離婚，並共同撫養孩子，但二人的財產分配將成焦點。

黃曉明和Angelababy今日在微博同時公布離婚宣言，寫道：「感恩過去所有，未來仍是家人！」

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作為內地一線小生的黃曉明，同時十分有生意頭腦，在發展演藝事業也涉足許多投資。早年曾購入600萬的華誼公司股份，所持股份已令他晉身億萬富豪。同時黃曉明也投資不同電影如早年的《中國合伙人》，《何以笙簫默》都票房大賣，加上他前後累積投資了60家不同行業的公司，內地傳媒估計他至少擁50億人民幣身家。

【黃曉明離婚】與Angelababy離婚身家逾億 律師拆解離婚分一半身家之謎

婚姻多次傳危機

黃曉明跟Angelababy在2015年在青島結婚，更舉行豪華婚禮，成為佳話，婚後二人育有一子「小海綿」。近年雖傳出婚變，但二人多次否認，更曾一起闢謠。

內地傳媒也曾報導，黃曉明坦言是因為媽媽在結婚前很喜歡Angelababy，才會娶對方，更在受訪時坦言「自己娶baby，除了是因為她的美貌外，更重要的還是因為我媽媽非常喜歡她，最終我才決定娶她的」

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內地傳媒有指黃曉明在結婚之前因沒有簽署財產協議，按傳統夫妻離婚財產各分一半，但黃曉明因未想25億的身家分給便Angelababy，故雖然二人婚姻出現問題，卻一直未敢公布離婚，也跟Angelbaby一直在打官司。

事實上兩夫婦出道以來投資有道，雙雙曾經打入中國百名名人收入榜。夫婦又鍾情買磚頭，黃曉明本身便在北京、上海和青島都擁有超級豪宅。黃曉明與Angelababy於2015年結婚，被指婚前已在老家青島購入臨海小區的一棟豪華複式別墅，據知別墅極具歐洲風情，恍若古堡，當年價值逾億元人民幣。

夫婦共持過億豪宅

至於Angelababy本身亦鍾情投資物業，走紅後已在貝沙灣持有物業，兩年前曾以母親名義，以首置身份購入位於港島西半山逾億港元的「天匯」的其中一個單位。

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而Angelababy曾在微博分享母親在女兒家中，道泡腳邊欣賞節目的照片，從照片可見，楊母坐著的客廳，有巨型落地玻璃，可正面望向上海地標東方明珠搭，網民憑此估計物業應屬上海的黃金地段陸家嘴的四季匯。有指是黃曉明結婚時送給楊穎的愛巢，單位面積共7000呎，價值逾億元人民幣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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