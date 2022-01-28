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【宣布離婚】從不正面曝光兒子悉心保護 Angelababy育兒法：與兒子一起進步

育兒經 14:00 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Angelababy不時在社交網站分享兒子的生活點滴。

Angelababy與黃曉明於2015年舉辦盛大婚禮，並於2017年生下兒子「小海綿」，二人婚後經常分享生活點滴，直至近年夫婦二人罕有同框，更多次傳出婚變。二人今日承認離婚，並指會共同撫養孩子，陪伴兒子成長。

Angelababy與黃曉明的兒子「小海綿」已經4歲，但二人從來未公佈過「小海綿」的正面模樣。黃曉明去年拍攝《中餐廳》第5季，罕見地在節目中談及與老婆的相處模式。當被女星寧靜問及如何處理夫妻冷戰或吵架問題時，黃曉明說：「自己永遠是先認錯、先求情的那個，每次吵架過了一二分鐘就調節好了。」

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除了罕見地談及夫婦相處模式，黃曉明孩子節目中表示自己也想有個女兒，還跟奧運冠軍劉璇表示「我現在有個兒子了，再有個女兒就兒女雙全了。」但節目播出不到半年，二人便宣布離婚，結束7年的婚姻。

Angelababy與黃曉明即使工作忙碌，而且屢次有婚變傳媒，二人也盡量抽時間陪伴孩子成長，Angelababy更不時在社交網站分享兒子的生活點滴。

Angelababy過去接受傳媒訪問時表示，自己在上海工作的時候，每天早上都親子送兒子上幼稚園，並為兒子打氣。兒子剛上幼稚園時有分離焦慮症，Angelababy很有耐心地向兒子解釋今天要做的事情，告訴他事情做完了就可以再見面了。

Angelababy也注重兒子的全方位發展，她指自己有為兒子報讀畫畫班及鋼琴班，但她強調自己會陪伴兒子一起學，「我覺得最好的教育就是讓孩子看到你和他一起在進步。」

兒子日漸長大，Angelababy過去在節目中坦言自己有點失落，因為兒子的眼中不再是只有她，「我孩子小的時候，他滿眼都是我，我覺得我好甜啊，但是現在他長大了，他現在眼睛裡有別的小孩子了，我覺得我有點失落了。」

責任編輯：王明芳

 

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