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【葵涌邨爆疫】葵涌邨累計396人染疫　涉206個單位

社會 16:36 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

張竹君表示，葵涌邨累計396宗確診或初步確診個案，涉206個單位。

葵涌邨累計染疫人數

  • 逸葵樓：今日新增1單位染疫；累計263宗個案，涉133個單位
  • 映葵樓：今日新增6宗個案；累計87宗個案，涉47個單位
  • 雅葵樓：今日新增1宗個案；累計10宗個案，涉7個單位
  • 夏葵樓：今日新增2宗個案；累計15宗個案，涉5個單位
  • 芊葵樓：今日新增1單位染疫；累計3宗個案，涉2個單位
  • 旭葵樓：今日無新增個案；累計3宗個案，涉3個單位
  • 曉葵樓：今日無新增個案；累計4宗個案，涉2個單位
  • 翠葵樓：今日無新增個案；累計2宗個案，涉2個單位
  • 綠葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
  • 碧葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
  • 春葵樓：今日無新增個案；累計5宗個案，涉4個單位
  • 白葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
  • 秋葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位

【活得健康啲】新年4個步驟輕鬆大掃除　3種材料DIY環保酵素清潔家居

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠

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