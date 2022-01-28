【葵涌邨爆疫】葵涌邨累計396人染疫 涉206個單位
社會 16:36 2022/01/28
本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。
張竹君表示，葵涌邨累計396宗確診或初步確診個案，涉206個單位。
葵涌邨累計染疫人數
- 逸葵樓：今日新增1單位染疫；累計263宗個案，涉133個單位
- 映葵樓：今日新增6宗個案；累計87宗個案，涉47個單位
- 雅葵樓：今日新增1宗個案；累計10宗個案，涉7個單位
- 夏葵樓：今日新增2宗個案；累計15宗個案，涉5個單位
- 芊葵樓：今日新增1單位染疫；累計3宗個案，涉2個單位
- 旭葵樓：今日無新增個案；累計3宗個案，涉3個單位
- 曉葵樓：今日無新增個案；累計4宗個案，涉2個單位
- 翠葵樓：今日無新增個案；累計2宗個案，涉2個單位
- 綠葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
- 碧葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
- 春葵樓：今日無新增個案；累計5宗個案，涉4個單位
- 白葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
- 秋葵樓：今日無新增個案；累計1宗個案，涉1個單位
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記者：李榮忠