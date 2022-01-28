【減肥大作戰】Angelababy產後仍擁21吋螞蟻纖腰　保持身材靠一個小習慣

▲ Angelababy產後仍擁21吋螞蟻纖腰

黃曉明楊穎（Angelababy）離婚。今日黃曉明和Angelbaby在個人微博公布已跟楊穎離婚，結束7年夫妻關係。黃曉明在微博寫道：「感恩過去所有，未來仍是家人！」而Angelababy也同時發布了相同的離婚宣言。黃曉明跟Angelababy在2015年結婚，並育有一子。Angelababy成為媽媽後仍然活躍於幕前，而且在保持身材方面從不偷懶。過去她曾為內地綜藝節目任嘉賓即場量度腰圍，曾生孩子的她腰圍只有54cm，更即場分享Keep Fit秘訣！

最新影片推介:

Angelababy以往出席綜藝節目《變身總動員》時，除展示私人物品外，也即場測量腰圍。結果，Baby的腰圍只有54cm（約21吋），驚呆現場的其他嘉賓及觀眾。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

在場的另一內地女星馬薇薇，亦即場量度頭圍，結果有56cm（約22吋），比Baby的腰更粗。而Baby的頭圍則只有50cm（約19吋），令在場人士都非常羨慕！

不過，Baby有如此好身材，也是有自己的Keep fit技巧。她指：「Keep fit最重要是自律，養成規律的生活習慣，吃完飯至少站立半小時，並儘量在睡前5小時前吃飯，有效消化。」Baby除身材窈窕外，皮膚也保養得很好。她又指，自己不時都會抽空用新鮮青瓜敷面。

Angelababy在2004年出道，初入行時任模特兒，主要在港發展。2006年，她開始把事業重心轉向內地，並拍攝電影為主。2012年正式簽約中國經紀人公司，及成立個人工作室，主持綜藝節目《奔跑吧兄弟》更把她的人氣推上巔峰。

2014年，她與藝人黃曉明的4年戀情公開，並於2015年結婚，在2017年誕下一子「小海綿」。生育後的Baby修身復出幕前，繼續拍攝劇集與電影，在內地知名度極高。

責任編輯：羅嘉欣