【黃曉明離婚】與Angelababy離婚身家逾億 律師拆解離婚分一半身家之謎

▲ 與Angelababy離婚身家逾億，律師拆解離婚分一半身家之謎。

當各種原因導致兩夫婦婚姻破裂時，雙方又未能就家庭資產如何分割而達成協議而要訴諸法庭時，通常最關注的事項是財產是否自動分一半。而一方的出軌行為會否令另一方分配更多財產？如有簽訂婚前協議，法庭又會如何處理？

「平均分割準則」

香港法例中並無條例訂明離婚時雙方資產會以50/50的原則分割。惟法例賦予法庭很大程度的酌情權去根據案情審視案件，而首要原則是達至在雙方之間資產得以公平分配。另外一個原則是排斥性別或家庭角色的歧視，即男女平等，不論一方是否有賺錢養家或全職照顧子女，都應該有平等權利。

由於法例沒有特定公式可以用以計算資產分配，所以在此難以說明離婚時雙方的資產會否平均分割。一般而言，在法庭確定雙方的資產值後，先考量雙方的財務需要，如有剩餘的淨資產，法庭會以「平均分割準則」分配資產，除非有充分的理由偏離該準則。假設雙方沒有子女，各自具有工作能力，收入相近，法庭一般會傾向以「清澈分割」(Clean Break)的基礎分配資產，即雙方無須給予或收取贍養費。

又或者若果一方在婚姻期間一直是家庭主婦或家庭主夫，那就要考慮是否有贍養費安排的需要，還是雙方的資產平均分割後可足以達至「清澈分割」的公平結果。有些案例中法庭甚至分配多於淨資產值的百分之五十給經濟能力較弱的一方，維持其生活需要及滿足分享原則。當中法庭考慮的因素包括雙方的年齡、謀生能力、經濟需要、婚姻年期、在婚姻期間的生活水平及雙方對家庭的福利而作出金錢或非金錢的貢獻等等。至於出軌行為，法庭的大原則是不會去探究某段失敗婚姻的往事及原因，故此不會因某方出軌而讓另一方獲得補償。

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英國最新鮮熱辣的離婚案件便是Haya公主獲判55億港元(5.54億英鎊)的天價贍養費，據稱這是英國家事法院有史以來作出最高的判決金額。根據報導指，Haya公主向4名保安人員支付超過6,700萬港元的封口費，為她與保鑣的戀情保密。

財產來源

有些情況可能婚姻很短，其中一個配偶的財產是從饋贈或繼承得來，或以家族信託的受益人身分得來的財產一方資產，法庭有可能會當作非婚姻財產，偏離平均分割的原則。近年，有許多父母會為子女置業結婚，一旦子女離婚，該婚姻居所會否被納入為婚姻資產很多時候會成為爭議點。

若果婚姻居所是在子女名下，父母和子女並沒有訂明協議，如信託安排等，即使配偶沒有該物業的業權，法庭通常會把它視為婚姻財產，每一方有同等權利得到婚姻財產的一份。鑑於每個家庭情況有異，實在難以一概而論。

婚前協議

香港法例並沒載有條文承認婚前協議的有效性，但鑑於社會文化變遷，香港法庭會審視離婚夫婦在婚前簽訂的協議。如果雙方在婚前有足夠的時間考慮協議內容，條款不是偏袒一方，導致不公平的情況，各自有律師代表及披露財產，法庭具有酌情權根據婚前協議分配財產及作出贍養安排。

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子女贍養費

上述主要圍繞兩夫妻的贍養及財產分配安排。如果婚姻有家庭子女，其經濟給養也需要得到妥善處理。若果丈夫或妻子一方是家庭的經濟支柱，該一方便要繼續承擔子女的贍養費，金額則視乎子女的合理需要及支付方的經濟資源。如果雙方均有收入，法庭會審視各方的經濟收入及謀生能力等去釐定各方需承擔的金額。至於Haya公主的兩名子女獲判約每年1.14億港元(1,100萬英鎊)贍養費，對於一般人而言更是不可思議的。

總括而言，縱使法庭在審視離婚案件的財務安排時的首要原則是要達至公平的結果，資產平均分割準則是起步點，但如有充分的理由，最終並不一定是50/50的結果，還是會因應每宗案件的所有情況而作出判決。

註：本文內容只作參考之用，不構成法律意見。如有法律上的疑問，請尋求法律意見。