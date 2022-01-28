【新冠肺炎】中大研究：首兩波疫情少於1%孕婦受感染但無症狀　倡孕婦打針保護胎兒

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本港第五波疫情仍處高峰，昨日(27日)單日更錄得人創新高164宗確診。中大醫學院於2019年11月至2020年10月間，為1,830名到公院產前篩查的孕婦，抽血進行血清測試，發現有6人帶有新冠病毒抗體，均沒有出現病徵。

團隊認為，本港孕婦隱性感染機會非常低，反映防疫措施有效，惟措施難長期執行，建議孕婦應接種新冠疫苗，為胎兒提供抗體保護。

該1,830名妊娠期11周至13周的孕婦，於2019年11月至2020年10月公院產前篩查，並抽血進行血清測試，發現有6人帶有新冠病毒抗體，比率為0.33%。當中一孕婦同時帶有IgG及IgM抗體，即代表當時剛受感染或正受感染。全部帶抗體孕婦都無病徵。

研究指，整體有56名孕婦報稱妊娠期間曾外遊，其中一人檢出有新冠抗體；而2名有相關接觸史的孕婦中，則有1人檢出帶抗體。同期有259名孕婦稱曾接受社區新冠肺炎檢測，當中有2人檢出有抗體。

所有檢出有新冠抗體的孕婦，均於前年2月及7月到院篩查時檢出，換言之有關孕婦於本港首兩波疫情時受感染。所有孕婦最終於廣華醫院及威爾斯醫院分娩，最後一名孕婦亦已於去年3月分娩。

團隊認為，6名帶抗體的孕婦都無病徵，相關抗體更可持續至少半年；而經流行病學分析，接觸史是造成孕婦隱性感染的最重要風險因素。

負責研究的中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤指，本港孕婦出現隱性感染的機率非常低，反映防疫措施奏效；但嚴格的防疫措施難以長期實行。

她續稱，團隊過往已有研究指出，孕婦可將新冠病毒抗體傳給嬰兒，建議孕婦應考慮接種新冠疫苗，讓抗體可在妊娠期間保護自己及胎兒。是次研究已於《香港醫學雜誌》發表。

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記者：陳正怡