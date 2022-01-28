【送暖行動】信和集團傳遞佳節祝福 　送贈賀年福袋及新鮮蔬菜予基層人士

▲ 超過40公斤的 ｢一喜種田｣新鮮蔬菜已捐贈予有需要人士。(圖片由品牌提供)

信和集團（｢集團｣）今年延續向基層人士送上節日祝福的傳統，為他們送贈賀年福袋、熱湯，及分享集團旗下宏天空中農莊收割的新鮮蔬菜。

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信和集團集團總經理黃敏華女士表示：｢我們一向重視社區的整體福祉，多年來透過各類社區服務，與基層人士分享農曆新年的佳節喜悅，爲他們送上摯誠祝福。今年，我們送贈賀年福袋之外，更與有需要人士分享集團旗下綜合社區項目『一喜種田』收割的新鮮有機蔬菜。我非常感謝所有抱持共同理念的夥伴和他們的前線同事，合力將這份健康的綠色禮物分享給有需要的人。｣

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在集團同事協助下，早前共收割了超過40公斤的季節性農產品，包括白蘿蔔、茄子、生菜、椰菜等有機蔬菜，並於當日透過兩個社區合作夥伴——香港小童群益會賽馬會石蔭青少年綜合服務中心和東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心贈予受惠家庭，務求讓他們享用新鮮的蔬菜。

為增添農曆新年的喜慶氣氛及傳遞佳節祝福，集團員工義工隊「信和友心人」於今年一月與不同地區夥伴合作，向區內長者、基層家庭和傷健人士送上1,800個內有佳節食品的賀年福袋。於2021年不同節日期間向社區贈送約7,000份禮品，預計今年內將送出8,000份予受惠人士。

信和酒店也透過「愛心暖湯行動」以熱湯在今個冬天為長者送暖。由信和酒店廚師團隊悉心炮製新鮮、營養豐富的熱湯，並由義工同事與社區夥伴合作，在2021年10月至2022年1月間派發，將熱湯送予全港各區逾1,300名長者。活動自2011年起，已向有需要人士送出約50,000碗熱湯，傳遞愛心及表達對長者的關愛。

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責任編緝：張懿慧