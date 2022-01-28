【黃曉明離婚】與Angelababy育有兒子小海綿　律師拆解離婚訴訟孩子撫養權問題

▲ 黃曉明與Angelababy育有兒子小海綿

法庭命令主要離不開三個範疇：管養令(Custody)、照顧及管束令(Care and control)和探視令(Access)。管養權並不等如照顧及管束權。「管養」涉及一些「宏觀」的事項，如子女的教育、重大醫療決定、宗教信仰、改名、移居外地等。「照顧及管束」是指子女日常與父母那一方同住，而非同住的家長與子女見面安排稱為「探視」。

由於研究指出若離異父母能夠繼續共同培育為子女，有助子女身心得到平衡發展。所以，法庭在判決管養令時的起步點是由雙方共同管養子女。當然，這需視乎每個家庭的實際情況而定。

最新影片推介：

至於為何一般人會以為法庭會將照顧權判給媽媽，相信主要是因為歷史原因，在舊社會中大部份媽媽是家庭主婦，在家照顧丈夫及子女，所以媽媽會被視為主要照顧者(Primary carer)，除非有特殊情況，一旦父母分居，法庭會認為對子女最佳利益是由媽媽繼續照顧子女，以減低對子女日常生活的影響。可是，隨着時代變遷，逐漸許多媽媽投身社會工作，而爸爸亦不只顧工作，會分擔照顧子女的責任，成為共同照顧者，有些爸爸甚至乎擔任「家庭主夫」的角色，成為子女的主要照顧者。

因此，媽媽獲判子女照顧及管束令不是必然的，而該命令判給單一父親或母親也不再是一定規律。法庭在考慮家庭情況後，是可以作出共同照顧及管束命令，即父母分擔對子女的照顧，例如子女可能每星期有3至4天與媽媽居住，其餘時間與爸爸居住，也有個案是父母每星期輪流照顧子女。這些情況講求父母的良好溝通及合作性，若果大家互不相讓，對對方諸多不滿，引發許多磨擦及糾紛，又以子女作為財務安排的談判籌碼或懲罰對方的方法，最終子女會做了磨心，對其身心均會有不同程度的負面影響，不少個案因而需由社工長期跟進或由兒童心理學家輔導。

筆者處理過不少離婚個案，夫妻為爭子女的管養、照顧及管束和探視權，反覆向法庭作出相關申請，所花費的時間及金錢往往不成比例。所以筆者認為就算雙方不能相濡以沫，白首偕老，就子女的安排也應以和為貴，尋求專業的法律意見，不要被法律標籤綑綁着。反而應該多從子女角度出發，考慮他們的需要，協商一個實際可行的安排，讓子女仍然能夠在離異父母的庇蔭下健康成長。

註：本文內容只作參考之用，不構成法律意見。如有法律上的疑問，請尋求法律意見。