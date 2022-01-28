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【押後再訊】涉2020年立法會選舉未交申報書　兩候選人被控准保釋3月再訊

社會 14:00 2022/01/28

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被告王振霖（左）。（梁錦麟攝）

2020年立法會換屆選舉，2名屬同一名單的新界西地方選區候選人涉未有按時提交選舉申報書，被廉正公署控告沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定提交選舉申報書。案件今（28日）於觀塘裁判法院提堂，裁判官將案件押後至3月25日再訊，以待被告索取法律意見及參閱文件，兩名被告准保釋侯訊，其間不得離港。

被告趙寶琴（47歲，護士），及王振霖（41歲，巴士司機），同被控1項罪名，即沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38條。王早前因等候病毒檢測結果而未有到庭應訊。

控罪指，兩名被告涉於2020年9月29日，作為上述選舉新界西地方選區同一份提名名單上的候選人，沒有按照規定提交選舉申報書，選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。

代表律師申請暫時毋須答辯，並將案件押後，控方未有反對，裁判官將案件押後至3月25日再訊，以待被告索取法律意見及參閱文件，兩人分別獲准現金2,000元及1,000元保釋侯訊，其間不得離港。

被告趙寶琴。（梁錦麟攝）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：梁錦麟

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