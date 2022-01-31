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【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】

保健美顏 09:26 2022/01/31

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

中醫師講解寒、熱、濕三種體質，教大家按各自體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。

常有人說，寒底人士不宜吃太多白蘿蔔，熱底人士宜吃冬瓜。是否經常搞不清自己是甚麼體質、適合吃甚麼？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解3種港人常見的體質，並教大家按各自體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。

梁醫師表示，港人常見的體質若以虛實區分，共有8種：

  • 虛：氣虛、血虛、陰虛、陽虛 
  • 實：氣滯、血瘀、濕熱、痰濕

另以較籠統的方法分類，則可分為「寒」、「熱」、「濕」3種體質。若出現約三、四項特徵，就很大機會屬於該種體質。

1、偏寒體質

【常見症狀、特徵】

  • 手腳冰涼、怕冷怕風
  • 喜歡喝熱飲
  • 臉色、唇色較淡
  • 小便偏淡色
  • 容易腹痛、腹瀉
  • 大便稀爛
  • 容易疲倦

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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    +6
    +5

不宜多吃的蔬果：

  • 寒涼性蔬菜、水果，因會加重偏寒症狀。蔬果例子：苦瓜、白蘿蔔、冬瓜、西瓜、火龍果、奇異果、香蕉、梨。

【湯水推介】

南瓜淮山紅棗湯：

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2. 偏熱體質

【常見症狀、特徵】

  • 怕熱、體溫較高
  • 喜歡喝凍飲
  • 面色易偏紅
  • 容易長暗瘡、痱滋
  • 容易發怒、煩躁
  • 小便偏黃、味重
  • 大便偏硬、呈粒狀

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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    +6
    +5

不宜多吃的蔬果：

  • 溫熱性蔬菜、水果，因容易加強偏熱症狀。蔬果例子：大頭菜、韭菜、芥菜、辣椒、南瓜、榴連、芒果、荔枝、紅毛丹

【湯水推介】

霸王花冬瓜赤小豆湯

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    +3

3. 濕重體質

梁醫師指，香港人體質容易偏濕重，除了因為天氣較潮濕，生活、飲食習慣也是成因。生活習慣方面，若平日生活忙碌、壓力大，當肝鬱氣滯，就容易影響脾胃；脾胃虛弱時，就不能把多餘的水分排出體外，因而出現濕重症狀。飲食方面，若經常吃生冷、煎炸、油膩、重口味食物，例如沙律、魚生、雪糕、珍珠奶茶、奶蓋飲品等，也會影響脾胃，導致濕重。

【常見症狀、特徵】

  • 面油多、頭油多
  • 痰多，嘴裡有黏黏的感覺
  • 胃口不佳；食量不多但易腹脹
  • 舌苔呈白色或黃色，濕潤黏膩
  • 容易水腫；四肢沉重，感覺像有濕毛巾披在身上
  • 容易頭暈、胸悶
  • 容易疲累；睡足6至8小時仍疲倦不堪
  • 女士白帶較多，色白質稠，甚至帶異味
  • 小便混濁；大便稀爛，用廁紙反覆擦拭也不易擦乾淨，大便容易黏著馬桶不易沖走
  • 體型圓潤、肌肉鬆軟

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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不宜多吃的蔬果：

  • 性質黏滯的蔬果，因會加重濕重症狀。蔬果例子：榴槤、芒果、南瓜。

【湯水推介】

佛手瓜粟米扁豆衣湯

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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記者︰黃泳欣

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