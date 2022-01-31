【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃 中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】
常有人說，寒底人士不宜吃太多白蘿蔔，熱底人士宜吃冬瓜。是否經常搞不清自己是甚麼體質、適合吃甚麼？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解3種港人常見的體質，並教大家按各自體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。
梁醫師表示，港人常見的體質若以虛實區分，共有8種：
- 虛：氣虛、血虛、陰虛、陽虛
- 實：氣滯、血瘀、濕熱、痰濕
另以較籠統的方法分類，則可分為「寒」、「熱」、「濕」3種體質。若出現約三、四項特徵，就很大機會屬於該種體質。
1、偏寒體質
【常見症狀、特徵】
- 手腳冰涼、怕冷怕風
- 喜歡喝熱飲
- 臉色、唇色較淡
- 小便偏淡色
- 容易腹痛、腹瀉
- 大便稀爛
- 容易疲倦
【飲食宜忌】
宜多吃的蔬果：
不宜多吃的蔬果：
- 寒涼性蔬菜、水果，因會加重偏寒症狀。蔬果例子：苦瓜、白蘿蔔、冬瓜、西瓜、火龍果、奇異果、香蕉、梨。
【湯水推介】
南瓜淮山紅棗湯：
2. 偏熱體質
【常見症狀、特徵】
- 怕熱、體溫較高
- 喜歡喝凍飲
- 面色易偏紅
- 容易長暗瘡、痱滋
- 容易發怒、煩躁
- 小便偏黃、味重
- 大便偏硬、呈粒狀
【飲食宜忌】
宜多吃的蔬果：
不宜多吃的蔬果：
- 溫熱性蔬菜、水果，因容易加強偏熱症狀。蔬果例子：大頭菜、韭菜、芥菜、辣椒、南瓜、榴連、芒果、荔枝、紅毛丹
【湯水推介】
霸王花冬瓜赤小豆湯
3. 濕重體質
梁醫師指，香港人體質容易偏濕重，除了因為天氣較潮濕，生活、飲食習慣也是成因。生活習慣方面，若平日生活忙碌、壓力大，當肝鬱氣滯，就容易影響脾胃；脾胃虛弱時，就不能把多餘的水分排出體外，因而出現濕重症狀。飲食方面，若經常吃生冷、煎炸、油膩、重口味食物，例如沙律、魚生、雪糕、珍珠奶茶、奶蓋飲品等，也會影響脾胃，導致濕重。
【常見症狀、特徵】
- 面油多、頭油多
- 痰多，嘴裡有黏黏的感覺
- 胃口不佳；食量不多但易腹脹
- 舌苔呈白色或黃色，濕潤黏膩
- 容易水腫；四肢沉重，感覺像有濕毛巾披在身上
- 容易頭暈、胸悶
- 容易疲累；睡足6至8小時仍疲倦不堪
- 女士白帶較多，色白質稠，甚至帶異味
- 小便混濁；大便稀爛，用廁紙反覆擦拭也不易擦乾淨，大便容易黏著馬桶不易沖走
- 體型圓潤、肌肉鬆軟
【飲食宜忌】
宜多吃的蔬果：
不宜多吃的蔬果：
- 性質黏滯的蔬果，因會加重濕重症狀。蔬果例子：榴槤、芒果、南瓜。
【湯水推介】
佛手瓜粟米扁豆衣湯
梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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記者︰黃泳欣