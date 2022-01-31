【活得健康啲】常吃魚生飲珍奶易濕重傷脾胃　中醫教按寒熱濕體質飲食強身【附湯水食譜】

▲ 中醫師講解寒、熱、濕三種體質，教大家按各自體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。

常有人說，寒底人士不宜吃太多白蘿蔔，熱底人士宜吃冬瓜。是否經常搞不清自己是甚麼體質、適合吃甚麼？今集《活得健康啲》請來註冊中醫師梁尹倩（Cinci）講解3種港人常見的體質，並教大家按各自體質配搭食物，揀選合適的蔬果、湯水，強身健體。

梁醫師表示，港人常見的體質若以虛實區分，共有8種：

虛：氣虛、血虛、陰虛、陽虛

實：氣滯、血瘀、濕熱、痰濕

另以較籠統的方法分類，則可分為「寒」、「熱」、「濕」3種體質。若出現約三、四項特徵，就很大機會屬於該種體質。

1、偏寒體質

【常見症狀、特徵】

手腳冰涼、怕冷怕風

喜歡喝熱飲

臉色、唇色較淡

小便偏淡色

容易腹痛、腹瀉

大便稀爛

容易疲倦

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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不宜多吃的蔬果：

寒涼性蔬菜、水果，因會加重偏寒症狀。蔬果例子：苦瓜、白蘿蔔、冬瓜、西瓜、火龍果、奇異果、香蕉、梨。

【湯水推介】

南瓜淮山紅棗湯：

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2. 偏熱體質

【常見症狀、特徵】

怕熱、體溫較高

喜歡喝凍飲

面色易偏紅

容易長暗瘡、痱滋

容易發怒、煩躁

小便偏黃、味重

大便偏硬、呈粒狀

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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不宜多吃的蔬果：

溫熱性蔬菜、水果，因容易加強偏熱症狀。蔬果例子：大頭菜、韭菜、芥菜、辣椒、南瓜、榴連、芒果、荔枝、紅毛丹

【湯水推介】

霸王花冬瓜赤小豆湯

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3. 濕重體質

梁醫師指，香港人體質容易偏濕重，除了因為天氣較潮濕，生活、飲食習慣也是成因。生活習慣方面，若平日生活忙碌、壓力大，當肝鬱氣滯，就容易影響脾胃；脾胃虛弱時，就不能把多餘的水分排出體外，因而出現濕重症狀。飲食方面，若經常吃生冷、煎炸、油膩、重口味食物，例如沙律、魚生、雪糕、珍珠奶茶、奶蓋飲品等，也會影響脾胃，導致濕重。

【常見症狀、特徵】

面油多、頭油多

痰多，嘴裡有黏黏的感覺

胃口不佳；食量不多但易腹脹

舌苔呈白色或黃色，濕潤黏膩

容易水腫；四肢沉重，感覺像有濕毛巾披在身上

容易頭暈、胸悶

容易疲累；睡足6至8小時仍疲倦不堪

女士白帶較多，色白質稠，甚至帶異味

小便混濁；大便稀爛，用廁紙反覆擦拭也不易擦乾淨，大便容易黏著馬桶不易沖走

體型圓潤、肌肉鬆軟

【飲食宜忌】

宜多吃的蔬果：

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不宜多吃的蔬果：

性質黏滯的蔬果，因會加重濕重症狀。蔬果例子：榴槤、芒果、南瓜。

【湯水推介】

佛手瓜粟米扁豆衣湯

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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記者︰黃泳欣