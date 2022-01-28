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【星爺愛將】「殿堂聲演」盧雄離世享年75歲　受糖尿病困擾身型暴瘦

娛樂 14:44 2022/01/28

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盧雄離世享年75歲。

曾演出多齣周星馳電影的資深配音員盧雄，今日（1月28日）驚傳過身，消息傳出後經電影人田啟文証實。盧雄入行逾46年，成為全職電影配音員，繼而當配音領班，桃李滿門的他，相信因病離世，享年75歲，令不少行內人感到惋惜。

盧雄早於1975年已加入商台任播音員，後轉投佳視當藝員及配音。至佳視倒閉，他成為全職電影配音員，繼而當配音領班。

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在80年代，盧雄更開班教授下一代配音技巧，令更多有志年輕人有機會入行，桃李滿門，連王祖藍亦為他的學生之一。

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周星馳愛將

盧雄在配音界多年，知名的配音角色有《整蠱專家》藥房店員、《西遊記》系列菩提老祖等，並時常聲演成奎安、黃炳燿、曹查理、何家駒等人。至後來，他加入幕前演出，著名作品包括與周星馳電影《九品芝麻官》的尚書大人，以及《回魂夜》的保安員。

近年，他減少演戲，而且因受糖尿病困擾，本來身型圓潤瘦了足足50磅，因此不能再做比較操勞的拍戲工作，閒時就做義工或參演舞台劇。

在去年5月，TVB的《好聲好戲》內，久未露面的資深配音員盧雄在節目現身，並獲他的學生之一兼TVB首席創意官王祖藍頒發「殿堂聲演大獎」，這次亦是盧雄最後一次公開露面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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