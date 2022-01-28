【襲擊印傭】涉因清潔不乾淨連續10天打印傭頭部及踢私處　女警涉搶手機否認共13罪

▲ 女警涉搶手機否認共13罪

43歲女警疑印傭清潔不乾淨及忘記做家務等工作問題，連續10天於住所內擊打印傭頭部至少3次，此外女警亦多次襲擊印傭，包括踢其私處、掌嘴及摑面等，更奪去其電話，印傭最終報警求助。涉案女警今（28日）於觀塘裁判法庭否認襲擊致造成身體傷害、盜竊等共13罪受審。事主作供稱，曾以記事本記下被告惡行，又指遭被告腳踢下體後如廁時感痛楚。

被告蘇寶儀（43歲），報稱公務員，據悉案發時為女警，現已停職。被告被控2項襲擊執造成身體傷害罪、10項普通襲擊罪及1項盜竊罪。

控罪指，被告於2021年6月19日至7月4日，在觀塘鯉魚門道油美苑單位內，分別先後10次襲擊事主Choiriyah，兩度對她造成身體傷害，並偷去屬於事主的1部三星手提電話。

事主Choiriyah今作供稱，剛替被告工作時，兩人關係良好，及後關係惡化，於2020年5月被告曾對她動手。事主供稱起初感害怕，不懂如何應對。事主表示，直至一次沒有帶手機外出購物，有人建議她可以用記事簿記下事情後，事主遂將被告部分對她作出的暴力過程記下。

事主續指，及至2021年6月19日，事主的三星手機響起，被告質問她是誰打來後，便奪去手機，事主用力拉扯。被告遂摑事主臉部3下，及踢她私處2下。事主形容事後臉部紅腫，如廁時私處更感痛楚。

事主又指，被告再取去她的三星手機後，稱會扔掉手機，及詢問她另1部LG手機在那裏，事主遂交出手機，自此事主再沒有見過2部手機。

事主再指，隨後6月23日起連續10天，被告均有用手打她的頭部至少3次，原因主要是被告認為事主未能妥善完成家務，包括清潔不乾淨，被告又曾指稱事主經常忘記事情，而用手心擊打事主頭部。

事主續指，及至7月4日，被告指責她用了太多時間到超市購物，因此被告先雙手擊打事主頭部3下，再掌摑事主嘴部，直到事主流血。事主終難以忍受，遂於同日到灣仔警署報案，並由警方拍下傷勢。

聆訊今午續。



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記者：梁錦麟