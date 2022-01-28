【新春天氣】本周日天氣明顯轉冷　虎年首4天最低12度

▲ 本周日天氣明顯轉冷，虎年首4天最低12度。

香港天文台今日（28日）預料，一道冷鋒會在明晚至星期日早上橫過本港，下周初天氣轉冷，除夕及農曆新年假期華南沿岸多雲有雨，風勢頗大，天氣持續寒冷。

天文台表示，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今日有薄霧，部分地區能見度曾下降至約2,000米。根據未來9天天氣預測，周日（31日）氣溫下降至最低12度，較前一天下跌最多7度，寒冷天氣維持下周二大年初一（2月1日），年初三、年初四天氣同樣多雲及天氣寒冷，氣溫介乎12至16度。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，吹和緩至清勁偏東風。展望明日大致多雲，星期日天氣轉冷；除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷，有幾陣雨，風勢頗大。

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責任編輯／記者：陳麗娜