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【農曆年】黎明張敬軒送過年祝福　軒仔運送大桔向Leon逗利是

娛樂 15:03 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黎明軒仔合體拍廣告。

一向貼地搞鬼與時並進的黎明（Leon）及張敬軒，新春佳節將至，Leon與張敬軒合作，繼推出合唱歌後再次聯手拍攝全新銀行廣告，推動新年的「新傳統」：手機電子利是服務，讓大家在疫情期間都可以安坐家中與親朋好友隔空拜年，送上貼心的賀年心意。

是次廣告拍攝中，以農曆新年為主題，Leon與軒仔一同拍攝了多場不同的歡樂祝賀場面，當中製作組製作了不同的巨型道具，展示出新年的特大祝賀，其中的巨型熊公仔，Leon更窩心地表示想拿回家，未知是否想與家人一起玩樂！

至於軒仔，在片場中難得地見到超市購物車，馬上「上車」遊玩：「其實這是我其中一個夢想，但平時在超市不太方便，唔該車我去尖沙咀呀！」當廣告拍攝到玩巨型網球拍時，二人一同認真落力地打網球，不自然的感覺引得二人哈哈大笑，寓工作於娛樂，充滿新年的喜慶感。

    點擊圖片放大
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每每見到Leon的廣告，想必各位亦期待著他的「至理明言」。今次廣告中，開首軒仔便以一盤大桔祝賀Leon，接著馬上逗利是！

鬼馬的Leon表示：「到咗新年，利是梗要派！今年大家就算拜唔到年，都可以用手機APP派利是，而且仲可以自訂心意字句，轉數之餘送上轉賬心意卡，真正講心意又夠意思！」

除了廣告拍攝外，兩位更特意拍上一系列的賀年照片，並製作成一套10款的「Citi x Leon x Hins」賀年新春貼圖，讓大家在新年一起與時並進，即使未能與親友好好會面，也能以不同的窩心貼圖於線上分享虎年的開心喜悅，在抗疫期間隔空加油！

最新影片：193+肥仔訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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