【北環綫】港鐵交代古洞站位置及設計　將成北環綫及東鐵綫轉車站

▲ 港鐵交代古洞站位置及設計。（經濟日報資料圖片）

北環綫概念提出多時，港鐵公司近日向區議會公布更多項目細節，其中擬建的東鐵綫古洞站將設於東鐵綫落馬洲站及上水站之間，位處現時馬草壟路與河上鄉路之交界，亦即將來古洞北新發展區的市中心。

文件指出，目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約15分鐘。東鐵綫古洞站啟用後， 預料需時僅約3分鐘。此外，將來古洞站亦會成為東鐵線及北環線的轉車站，連接東鐵線及屯馬線。

擬建的東鐵綫古洞站屬地底車站，並將採用兩層式設計，底層及上層分別是月台及車站大堂，車站出口則設於地面。根據初步規劃及設計， 東鐵線古洞站將設有兩個出口，分別位於車站的東面及西面，鄰近未來 公共運輸交匯處。

在項目進度方面，古洞站項目的初步設計已大致完成，並在去年12月24日獲批環境許可證。

東鐵線古洞站項目預計可於2023年動工建造，目標約於2027年竣工。港鐵公司計劃今年上半年就東鐵線古洞站項目刊憲及諮詢公眾。

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責任編輯：陳梓蔚