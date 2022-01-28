【醜怪】彭家麗相隔7年再出新歌　向零收入音樂人作勉勵

▲ 彭家麗相隔七年再出新歌。

彭家麗（Angela）即將推出新歌《醜怪》，歌曲出自徐偉賢（Peco）手筆，近日二人一起為新歌《醜怪》宣傳，彭家麗表示事隔七年再次灌錄屬於自己的全新歌曲，所以她很感謝為這首歌作曲填詞的徐偉賢。

問到疫情下可有影響宣傳工作？Angela表示沒有，只因新歌是講述疫下的情況，所以特別適合在疫情下聽，昨日大家又開始家居工作，希望大家不要灰心，而且整首歌也很有意義，希望大眾可自強，意志強大便可抵抗困境。

▲ 音樂人徐偉賢為彭家麗寫歌。

《醜怪》歌曲創作靈感來自疫情下百業蕭條，越發艱難和壓抑的生活。Peco指新歌於2020年時寫，亦是他的一個日記，他說：「當時係第4波疫情，手頭上好多工作都停晒，包括第一次做電影配樂，唯一可以做就係自己喺屋企寫歌。他坦言當時近乎零收入，但相對支出亦少，總算捱得住。首句歌詞「每天咬緊的去捱，承受無盡的挫敗」道出了不少人在疫情下生活上的巨變。

而歌曲的演繹上，Angela 以更多層次和質感的聲線表達出一種歇斯底里的心境。現在的她，縱使面對重重難關；寸步難行，為了喜愛的事，仍不輕易妥協，即使挫敗亦不想放棄。

最新影片：肥仔+193訪問