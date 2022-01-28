【七福星】七仙羽為ERROR成員催運　193+吳保錡穿內衣撼MIRROR內褲廣告

▲ 《七福星》

由七仙羽師傅伙拍陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy）、雷深如（J.Arie）及郭奕芯（Ashina）任主持的ViuTV節目《七福星》，每集都邀請嘉賓坐陣，以笑彈迎新歲。

在今晚（1月28日）播出的《七福星》內，ERROR其中兩位成員193郭嘉駿及吳保錡，誠心請七師傅為他們洗窮氣。

【師傅愛你】打破一山不能藏二虎定律 七仙羽+麥玲玲破天荒合作拍廣告

最新影片推介：肥仔+193專訪

生食碌柚葉

七師傅以MIRROR成員早前拍內褲為例指：「你哋啲兄弟已經拍晒底褲廣告，建議你哋拍胸圍廣告」。為增廣告吸金力，保錡、193不惜穿胸圍、著肚兜，尋求突破。

七師傅更十分夠義氣，藉此幫ERROR「搲撈」，向廣告商推薦ERROR拍胸圍廣告。

之後，七師傅準備了碌柚葉為193及保錡洗邋遢，而她希望他們可由外到內，由靈魂到軀體徹底清潔，所以建議他們生食碌柚葉，師傅寄望二人日後可以「口吐蓮花」，即有「口出妙語，話有文采」的意思，盡顯「師傅愛你」的高尚情操。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6