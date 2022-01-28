【G風暴】古天樂成首位內地累積百億票房香港演員　宣萱張智霖鄭嘉穎送祝賀

▲ 古天樂成為內地首位擁百億票房紀錄的香港演員。

由古天樂、張智霖等主演的電影《G 風暴》於去年除夕上映6日後就被迫停映，在港票房暫時錄得600萬元。而《G 風暴》於內地繼續公映，目前票房已破6億人民 幣，貫穿五集飾演廉政公署首席調查主任的古天樂更正式成為內地首位累積百億票房的香港演員，成績驕人。

入行29年的古天樂，拍過多套叫好叫座的電影，加上被公認為多產演員，一直努力為電影圈出心出力。

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拍檔向古仔送祝賀

而古仔有份主演的反貪風暴系列電影橫跨7年打造了五步曲，首4集內地票房分別：《Z風暴》9517萬元、《S風暴》2.08億元、《L風暴》4.42億元及《P風暴》7.99億，再加上《G 風暴》的6億票房收益，即反貪風暴系佔古天樂在內地的百億票房當中的五分之一。

一眾反貪風暴系列的演員都非常戥對古仔高興，戲裏戲外均是好朋友的張智霖表示：「古仔是我合作最 多的男演員，親眼見證了他一路走來的不容易。」

宣萱則稱：「我們合作了很多次，他不但是一個好拍 檔，也讓我學習到很多東西。」鄭嘉穎亦言：「古仔一直以來的堅持終於得到了回報!」

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