【新年祈福】沙田車公廟新年將實施單向人流管制　會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入

▲ 沙田車公廟新年將實施單向人流管制，會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入。（資料圖片）

因第五波疫情爆發，華人廟宇委員會今日（28日）公布沙田車公廟農曆新年期間的最新安排。年初二（2月2日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。新春期間，廟內將實施單向人流管制，控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，委員會會因應廟内人數隨時截龍及暫停善信進入。

為了減低疾病傳播的風險，車公廟會嚴格實施各項防疫抗疫措施，包括確保進廟前量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。新春期間，廟內將實施單向人流管制，控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，委員會會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入，詳情可留意委員會於Facebook專頁的公布。車公廟會於廟宇入口提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，以及確保洗手間梘液供應充足。

車公廟於2022年新春期間向公眾開放時間如下：

農曆 新曆 開放時間 年廿九 1月31日 上午8時至下午6時 年初一 2月1日 上午8時至下午6時 年初二 2月2日 上午8時至下午6時 年初二晚至年初三 2月2日至3日 2月2日晚上11時通宵開放至翌日下午6時 年初四至正月十五 2月4日至15日 上午8時至下午6時

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責任編輯：李榮忠