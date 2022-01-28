  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 15:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新年祈福】沙田車公廟新年將實施單向人流管制　會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入

社會 15:26 2022/01/28

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

沙田車公廟新年將實施單向人流管制，會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入。（資料圖片）

因第五波疫情爆發，華人廟宇委員會今日（28日）公布沙田車公廟農曆新年期間的最新安排。年初二（2月2日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。新春期間，廟內將實施單向人流管制，控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，委員會會因應廟内人數隨時截龍及暫停善信進入。

為了減低疾病傳播的風險，車公廟會嚴格實施各項防疫抗疫措施，包括確保進廟前量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。新春期間，廟內將實施單向人流管制，控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，委員會會因應廟内人數隨時截龍及暫停市民進入，詳情可留意委員會於Facebook專頁的公布。車公廟會於廟宇入口提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍，以及確保洗手間梘液供應充足。

車公廟於2022年新春期間向公眾開放時間如下：

農曆 新曆 開放時間
年廿九 1月31日 上午8時至下午6時
年初一 2月1日 上午8時至下午6時
年初二 2月2日 上午8時至下午6時
年初二晚至年初三 2月2日至3日 2月2日晚上11時通宵開放至翌日下午6時
年初四至正月十五 2月4日至15日 上午8時至下午6時

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【疫下經濟】調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少　派利是預算偏手緊10元利是比例升
今日 12:37
【疫下經濟】調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少　派利是預算偏手緊10元利是比例升
【DSE2022】消息：DSE英文科口試連續第3年取消　考評局今午首度以網上記者會公布應變安排
今日 13:08
【DSE2022】消息：DSE英文科口試連續第3年取消　考評局今午首度以網上記者會公布應變安排
【新冠肺炎】中大研究：首兩波疫情少於1%孕婦受感染但無症狀　倡孕婦打針保護胎兒
今日 13:57
【新冠肺炎】中大研究：首兩波疫情少於1%孕婦受感染但無症狀　倡孕婦打針保護胎兒

你可能感興趣

【疫下經濟】調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少　派利是預算偏手緊10元利是比例升
今日 12:37
【疫下經濟】調查指4成市民料農曆新年消費較去年減少　派利是預算偏手緊10元利是比例升
【DSE2022】消息：DSE英文科口試連續第3年取消　考評局今午首度以網上記者會公布應變安排
今日 13:08
【DSE2022】消息：DSE英文科口試連續第3年取消　考評局今午首度以網上記者會公布應變安排
【新冠肺炎】中大研究：首兩波疫情少於1%孕婦受感染但無症狀　倡孕婦打針保護胎兒
今日 13:57
【新冠肺炎】中大研究：首兩波疫情少於1%孕婦受感染但無症狀　倡孕婦打針保護胎兒
疫情 搓手液 安心出行 強制檢測 農曆新年 沙田

最高瀏覽

【兄妹亂倫】15歲胞妹因姦成孕墮胎　17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇
13:08 2022/01/27
【兄妹亂倫】15歲胞妹因姦成孕墮胎　17歲智商低胞兄認亂倫候懲求情指是悲劇
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
09:23 2022/01/27
【污水樣本】再多4區有大廈污水陽性疑隱形傳播　涉葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重
13:03 2022/01/27
【葵涌邨爆疫】常做gym打齊2針復必泰染Omicron　葵涌邨確診者：症狀比發燒感冒嚴重