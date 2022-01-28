【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人

▲ 靈車車尾門突然打開，一副棺材跌落馬路上，棺材上蓋更打開。（網上圖片）

今日（28日）早上10時許，一輛運載靈柩的殯儀館靈車，沿將軍澳寶寧路行駛，當駛至將軍澳醫院對開燈位前停車等候，待轉燈號時司機開車繼續前行，距料靈車車尾門突然打開，一副棺材跌落馬路上，棺材上蓋更打開，尾隨有私家車司機見狀大驚，慌忙將車停下，但靈車司機懵然不知繼續前進。

事發時，其他司機忙響號通知，他始知棺材已跌落路上停車，落車查看後馬上將車尾門關上，剛巧當時有警員巡經上址，到馬路上協助指揮交通，並讓其他車輛繞道而行，墮地棺材稍後由相關公司職員到場合力將其搬上靈車離去。

現場消息指，不少路人驚見「棺材」打開，甚為驚嚇，有人認為「新年流流，好邪!」，亦有市民急急離開。

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記者：曾秋文

