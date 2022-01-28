【疫情預言】印度神童預言Omicron是好兆頭　透露關鍵日期疫情有望終結

▲ 印度神童預言Omicron是好兆頭。透露關鍵日期疫情有望終結。

新冠肺炎疫情持續，變種病毒Omicron席捲全球，印度神童阿南德（Abhigya Anand）上月曾預言2022年全球仍面臨天災及疫情，並將在3月及4月最為嚴重。不過，他又表示Omicron變異株的出現是好兆頭，更指疫情有望在明年5月後結束。

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阿南德在預言影片中指出，距離2020年12月19日至12月27日左右發生的星相大合相不足一年，又經歷580年來最長月蝕，預言未來6個月的經濟會受到很大影響，尤其是在2022年3月至4月期間，以及將有強降雨、地震等天災。

他又提到新冠肺炎疫情，指2021年12月第二周開始，美國、歐洲等地迎來疫情的高峰期，並會出現針對疫情的措施，如封城等，有可能會引發恐慌、經濟困頓等問題，接下來的4、5個月會非常難熬。

不過，阿南德認為Omicron變異株的出現是好兆頭，他形容Omicron是新冠肺炎的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在1年多後，即約2023年5月後結束。

▲ （影片截圖）

阿南德提醒，要對每個行為有個交代，對受害者有交代，以及對上帝有個交代，因為人們正無知的摧毀上帝創造、污染地球、屠殺動物破壞生命，必須有同情心對待動物。

他強調，要避免災難發生，民眾須停止殺害牛隻和其他動物，愈多人殺生就有愈多災害。他警告已開發國家，很快會因為殘酷行徑而面臨大自然的反撲，所有人應開始傳播善意、愛和幸福。

早前南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山爆發，所引發的海嘯直撲環太平洋地區多個國家，包括美國、日本都發出海嘯警報。有網民即時聯想到阿南德的預言。

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責任編輯：羅嘉欣