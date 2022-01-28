【DSE2022】考評局宣布第三度取消英文科口試　體育及音樂科實習試押後至5至6月舉行

▲ 考評局今（28日）公布2022年中學文憑試應變安排。（資料圖片）

考評局今日（28日）公布2022年中學文憑試（DSE）應變安排，考評局秘書長魏向東宣布，因應本港疫情，為減低考試風險，在諮詢持分者後，決定取消英文口試，有關卷別佔比會分配到該科其他卷別，他形容此為迫不得而的決定，今次亦是爆疫以來第3度取消，局方亦宣布將體育及音樂科實習試押後至5月底至6月初舉行。

英文科各卷別評分比重將有調整，考評局公開考試總監麥勁生表示，卷一閱讀卷比重將由20%升至23%；卷二寫作則由25%升至28%；卷三聆聽及綜合能力由 30%提升到34%；校本評核（SBA）則維持於15%。

考評局早前公布，今年文憑試有50,064人報考，創歷屆新低，當中有43,032名學校考生，按年減2%，而前年發生試題風波的歷史科，報考人數跌幅逾6%，大過整體跌幅，但仍有107名學校考生報考8科問鼎「超級狀元」，詳情即看：【下一頁】

全港學校在農曆新年假期後，延長暫停面授課堂到2月21日止，中六生最多可回校上半日面授課及考模擬試，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅