【DSE2022】英文口試取消　筆試暫如期4月22日開考　魏向東：疫情如海嘯難料

▲ 考評局今（28日）公布2022年中學文憑試應變安排。（資料圖片）

考評局今日（28日）公布2022年中學文憑試（DSE）應變安排，考評局秘書長魏向東宣布，因應本港疫情，為減低考試風險，在諮詢持分者意見後，決定取消原定3月底開考的英文科口試，有關卷別佔比會分配到該科其他卷別，他形容此為迫不得已的決定，今次亦是爆疫以來第3度取消；局方同時宣布將下月開考的體育及音樂科實習試，押後至5月底或6月初舉行；筆試則暫擬如期於4月22日開考。

英文科卷四說話卷原佔10%分數，取消後該科各卷別比重將有調整。考評局公開考試總監麥勁生表示，卷一閱讀卷比重將由20%升至23%；卷二寫作則由25%升至28%；卷三聆聽及綜合能力由 30%提升到34%；校本評核（SBA）則維持於15%。

魏向東解釋，基於英文口試需安排多名考生坐在同一房間內舉行，「唔可以坐得太遠，太遠又聽唔到」，基於上述種種風險，決定取消口試。

被問到為何在英文科開考前兩個月才宣布取消、早前未有連同中文科口試一同取消？麥勁生回應指，取消中文科口試而保留英文科，是涉及考評上的考慮，因英文作為外語，故希望考核同學的說話能力，取捨之後只取消中文科；惟過去兩個月疫情變化很大，「之前感覺疫情樂觀好多，但12月底至今整個感覺好唔一樣」，在考慮疫情控制及顧慮等問題，最終也取消英文科。

魏向東說，很清楚考生在過往一段時間已作出許多準備，認為考生的準備不會白費，因為口語能力在校本評核也需要用到；按當局過往經驗及研究發現，即使口試分數分配到其他卷別，對考生影響應該很輕微。

至於筆試安排，魏向東表示，非常希望如期在4月22日開考，惟形容自己無「水晶球」預測疫情，「疫情好似一個海嘯咁樣，究竟幾時嚟、嚟嘅時候有幾大，係無法預告。」考評局唯一可做的是與教育局保持溝通，而局方已跟業界進行初步溝通，計劃應變方案；如迫不得已改變計劃，希望盡量令文憑試不受影響，並會適時公布安排。

考評局早前公布，今年文憑試有50,064人報考，創歷屆新低，當中有43,032名學校考生，按年減2%，而前年發生試題風波的歷史科，報考人數跌幅逾6%，大過整體跌幅，但仍有107名學校考生報考8科問鼎「超級狀元」，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅