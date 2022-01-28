【國家安全】鄭若驊出席研討會講解維護國安重要性　重申香港有憲制責任盡早完成立法

▲ 律政司司長鄭若驊。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊今日透過網上形式出席，政府中學校長協會舉辦的聯校教師研討會，向超過1,300名官立中學的校長和教師講解《憲法》和《基本法》的關係，以及維護國家安全和完善選舉制度的重要性。她在會上重申，香港特區有憲制責任，應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法。

鄭若驊指，《基本法》、《港區國安法》是根據《憲法》賦予全國人大的權力所制定，防範、制止和懲治危害國家安全的行為，又稱國家安全首要是政治安全，全國人大按香港實際情況完善選舉制度的決定，擁有堅穩的法理基礎，為「愛國者治港」提供重要的制度保障。她強調，大家必須尊重「一國」為基本前提，「兩制」才能繼續枝繁葉茂。

鄭若驊談及民主發展時，重申香港特區是回歸後在中央的支持下才開啓了民主的新紀元，《基本法》第45條和第68條清晰定出根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標。她又引述歐洲人權法院的判詞及聯合國大會的多次決議，闡明世界上不存在單一的民主模式，每個地方均有權按各自情況塑造自身的民主願景。

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責任編輯：陳葆琳