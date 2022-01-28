【新冠肺炎】慈正邨正泰樓70歲退休婦染疫　曾訪彩雲邨商場感染源頭不明

本港第五波疫情持續，社區有多條隱形傳播鏈。今日（28日）新增115宗確診個案，111宗為本地感染病例，當中6宗涉不明源頭個案、4宗與輸入個案相關；同日錄得約80宗初步確診個案。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地感染個案中，黃大仙區繼慈民邨民泰樓、慈愛苑愛勤閣、慈正邨正明樓出現感染個案後，慈正邨正泰樓亦出現一宗不明源頭感染病例。個案涉及一名70歲退休女子，住慈正邨正泰樓，曾到訪彩雲邨商場，懷疑是Delta變種病毒，當局會再調查是否與先前個案相關。

黃大仙現崇山商場一樓「客滿庭」繼先前確診的2名食客後，再多2名食客確診。新增確診中的一人曾於1月19日到訪，另一人則於1月21日到訪。他們分別坐57號及20號枱，當局將到現場調查空氣流通情況。此外，何文田勝利道地盤累計14人染疫。

另外，彩雲（一）邨長波樓今日新增10餘宗確診個案，全部涉及Delta變種病毒。當局指高危單位住戶經已撤離，其他住戶已進行強制檢測，暫未有其他新增確診個案。

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記者：黃穎津