【疫苗通行證】DSE 4月22日開考距今不足3個月　教育局及考評局未能確認考生入試場須否打針

▲ 考評局秘書長魏向東（左）今日（28日）在記者會上未能確認應屆文憑試考生須打針方能進入學校試場。（網上記者會截圖）

中學文憑試（DSE）筆試暫擬於4月22日如期舉行，距今僅不足3個月，惟對於下月24日即將在學校實施「疫苗通行證」（前稱「疫苗氣泡」），教育局及考評局至今未能確認新措施是否適用於應屆文憑試考生，雙方仍磋商階段。考評局秘書長魏向東稱「主要跟政府規定做嘢」，承諾如新措施涵蓋考生，「一定會」預留足夠時間給考生打針。

政府將於2月24日實施「疫苗通行證」，擴至包括學校在內的多個處所，所有教職員、家長及訪客等均須出示至少接種1劑疫苗紀錄，而特首林鄭月娥及教育局早前宣布相關措施時曾表明，相關措施不適用於學生。

考評局今日（28日）召開網上記者會，公布取消英文口試、押後體育及音樂科實習試，以及試場加強防疫等應變安排。會上多次被問到考生及教師須否打針、以及使用「安心出行」方可入場，魏向東表示，目前正跟政府相關部門溝通，「主要跟政府規定做嘢」，承諾如有新安排，會及時公布，確保考生有足夠時間打針。

教育局其後回覆TOPick查詢時，重提早前向學校公布「疫苗通行證」安排，要求包括教職員、服務提供者及家長等進入學校的人士，在2月24日起須接種至少一劑新冠疫苗，並向學校出示記錄，同時使用「安心出行」應用程式進入學校，惟「疫苗通行證」不適用於學生。

教育局續指，因應考評局以學校作為香港中學文憑考試試場的需要，教育局正與考評局磋商，並會諮詢公共衞生專家的意見，以採取適當安排保障考生的安全及福祉，當有決定時，教育局會盡快公布。

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記者：馮琪雅