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【新冠肺炎】外傭完成14天強制檢疫期　勞工處：應到僱主住址自行監察及強制檢測

社會 16:21 2022/01/28

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外籍家庭傭工檢疫及檢測的最新安排。（資料圖片）

政府今日（28日）表示，由2月5日起將從海外地區抵港人士的強制檢疫期，調整為在指定檢疫酒店╱指定檢疫設施強制檢疫14天，並於其後7天自行監察。勞工處指，外籍家庭傭工（外傭）在指定檢疫酒店╱指定檢疫設施完成14天強制檢疫期後，應到僱主住址自行監察及接受強制檢測。

當局指，就完成14天強制檢疫期的外傭，除可遷入僱主住址自行監察及接受強制檢測外，也將容許外傭在持牌酒店或賓館進行自行監察，然而這些持牌酒店或賓館必須並非用作指定檢疫酒店╱指定檢疫設施，以免與仍在進行14天強制檢疫的人士交叉感染。外傭離開指定檢疫酒店╱指定檢疫設施後，須按照強制檢測公告於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

另外，當局又稱在2月5日前抵港，並在2月5日或之後仍須按原有檢疫令而在指定檢疫酒店╱指定檢疫設施接受第15天至第21天檢疫的人士（即在1月16日至2月4日期間從海外抵港的人士），衞生署會安排他們在檢疫期完成前分批有序地進行檢測，若他們獲得陰性檢測結果，並已完成最少14天的檢疫，便可陸續獲安排離開指定檢疫酒店╱指定檢疫設施。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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