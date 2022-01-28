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【第五波疫情】Pricerite實惠10間指定分店 連續4日免費派發成人口罩

休閒消費 16:26 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Pricerite實惠10間指定分店， 連續4日免費派發成人口罩。

香港爆發第五波疫情，Pricerite實惠由1月28日至31日，一連4日在10間分店免費派發SECO CareÜ 醫療用口罩，送上鼓勵同祝福，與全港市民同心抗疫。

Pricerite實惠表示，10間分店1月28至31日下午2點至6點，派發SECO CareÜ 醫療用口罩ASTM F2100 Level 3 175W x 95Dmm (成人) (試用裝) ，派發口罩的款式及顏色隨機，派完即止。

最新家庭台影片推介： 

10間分店地址如下： 

將軍澳SECO店：將軍澳唐賢街9號popcorn商場1樓F59 號舖 

銅鑼灣店：怡和街1號香港大廈地庫 

北角店：英皇道560號健威花園商場地下 

九龍灣店：宏照道38號企業廣場5期MegaBox L5 8室 

旺角店：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層 

馬鞍山店：新港城中心2樓2715-23號舖 

葵芳店：興芳路223號新都會廣場三樓339號舖 

沙田店：沙田正街3-9號希爾頓中心地下 

屯門店：屯利街1號華都商塲三樓 6, 8S1, 8T1, 8U1 & 11號舖 

荃灣廣場店：大壩街4-30號荃灣廣場6樓601至608 號鋪

責任編輯：王明芳

疫情 口罩 將軍澳

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