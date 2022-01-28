【第五波疫情】Pricerite實惠10間指定分店 連續4日免費派發成人口罩

▲ Pricerite實惠10間指定分店， 連續4日免費派發成人口罩。

香港爆發第五波疫情，Pricerite實惠由1月28日至31日，一連4日在10間分店免費派發SECO CareÜ 醫療用口罩，送上鼓勵同祝福，與全港市民同心抗疫。

Pricerite實惠表示，10間分店1月28至31日下午2點至6點，派發SECO CareÜ 醫療用口罩ASTM F2100 Level 3 175W x 95Dmm (成人) (試用裝) ，派發口罩的款式及顏色隨機，派完即止。

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10間分店地址如下：



將軍澳SECO店：將軍澳唐賢街9號popcorn商場1樓F59 號舖



銅鑼灣店：怡和街1號香港大廈地庫



北角店：英皇道560號健威花園商場地下



九龍灣店：宏照道38號企業廣場5期MegaBox L5 8室



旺角店：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層



馬鞍山店：新港城中心2樓2715-23號舖



葵芳店：興芳路223號新都會廣場三樓339號舖



沙田店：沙田正街3-9號希爾頓中心地下



屯門店：屯利街1號華都商塲三樓 6, 8S1, 8T1, 8U1 & 11號舖



荃灣廣場店：大壩街4-30號荃灣廣場6樓601至608 號鋪

責任編輯：王明芳