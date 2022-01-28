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【食物安全】食環署大埔檢疑冰鮮肉及冷藏肉　將取消該新鮮糧食店牌照

社會 16:48 2022/01/28

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食環署致力打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售情況。（新聞處提供）

食環署今日（28日）表示，在大埔寶鄉街一間持牌新鮮糧食店檢獲約1170公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，該店鋪持牌人涉嫌把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售而違反持牌條件，正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。

署方指，行動中對該檢獲懷疑冰鮮肉及冷藏肉，已即時封存作進一步調查，亦已抽取豬肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控，亦就未有批簽而售賣冷藏羊肉及冰鮮家禽，向該新鮮糧食店負責人提出檢控。

署方稱，十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店鋪違規行為。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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