【消滯茶】新年食滯腹脹難消化　中醫按體質推介11款消滯茶【附食譜】

▲ 中醫師按不同的體質推介消滯茶

新年美食當前，吃得太多又太油膩，很易食滯、腹脹、難消化。TOPick請來註冊中醫師林家揚教大家按自身體質，飲用合適的消滯茶。他總共推介11款消滯茶，有針對偏寒、偏寒及痰濕這三種港人常見體質的茶療，亦有適合所有體質飲用的茶療。

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所有體質

1. 菊普茶

功效：胎菊味甘苦，性涼，能清肝明目，疏散風熱。熟普洱性質溫和，可開胃消滯，減肥去膩，除脂。兩者合用，可以幫助解肥膩，消滯食，除積熱。

材料：胎菊4-6朵，熟普洱茶葉3克，水適量。

做法：將胎菊及普洱放入杯中，注入少許高溫熱開水，快速沖泡後倒掉。然後再次倒入熱水，浸泡3至5分鐘。

注意：體質偏熱可加一些菊花，熱甚可用生普洱茶葉。體質偏寒則減少或不加菊花，改用陳皮一小角。

谷麥芽茶

材料：谷芽、生麥芽各15克，水適量。

做法：將谷麥芽放入沸水中，大火煲15分鐘後，轉小火煲30分鐘。

功效：谷芽及麥芽性味甘平，均能消食和中，健脾開胃。

注意：氣虛人士不宜飲用太多。

寒型體質

1. 山楂蘋果茶

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2. 紫蘇伯爵茶

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3. 肉桂薑檸甘草茶

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熱型體質

1. 西柚茉莉茶

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2. 奇異蕎麥茶

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3. 決明西梅茶

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痰濕體質

1. 雙荷解脂茶

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2. 香茅薏米水

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3. 芫茜橙香飲

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九種體質的特性

林醫師指，體質分為多種，每個人並非只限於一種體質，也可夾雜不同體質。大家可參考以下資料，看看自己有哪些體質類型的特性。

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記者︰黃泳欣