【立法會】民建聯公布2022年至2025年政策發言人名單
新一屆立法會議員人數增至90名，其中坐擁19個議席的民建聯，今日公布2022年至2025年政策發言人名單。
成功連任的議員之中，建制派副班長陳克勤屬保安事務發言人；葛珮帆則分別兼任公務員及資助機構員工事務、環境事務，和資訊科技及廣播事務的發言人；房屋事務方面，陳學鋒及劉國勳則分別為正副發言人。「新丁」議員林琳，則擔任公務員及資助機構員工事務發言人，並孖住全國人大代表陳勇，分別擔任政制事務的正發言人及副發言人。梁熙則兼任衞生事務及發展事務發言人。
民建聯政策發言人名單
政策範疇：正發言人（副發言人）
公務員及資助機構員工事務：林琳（顏汶羽 葛珮帆）
政制事務：陳勇 （林琳）
保安事務：陳克勤 （黃俊碩）
教育事務：郭玲麗 （陳仲尼）
財經事務：陳仲尼 黃俊碩
工商事務：黃英豪 （劉國勳 陳凱榮）
環境事務：鄭泳舜 （葛珮帆）
發展事務：劉國勳 （梁熙）
人力事務：顏汶羽
司法及法律事務：張國鈞 （周浩鼎）
房屋事務：陳學鋒 （劉國勳）
福利事務：李世榮 （郭玲麗）
衞生事務：梁 熙 （陳恒鑌 陳永光）
交通事務：陳恒鑌 （陳學鋒）
經濟發展事務：周浩鼎 （黃英豪）
資訊科技及廣播事務：葛珮帆
民政事務：鄭泳舜 （陳勇）
食物安全及環境衞生事務：何俊賢 （李世榮）
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責任編輯：陳葆琳