【立法會】民建聯公布2022年至2025年政策發言人名單

▲ 民建聯今日公布政策發言人名單。（資料圖片）

新一屆立法會議員人數增至90名，其中坐擁19個議席的民建聯，今日公布2022年至2025年政策發言人名單。

成功連任的議員之中，建制派副班長陳克勤屬保安事務發言人；葛珮帆則分別兼任公務員及資助機構員工事務、環境事務，和資訊科技及廣播事務的發言人；房屋事務方面，陳學鋒及劉國勳則分別為正副發言人。「新丁」議員林琳，則擔任公務員及資助機構員工事務發言人，並孖住全國人大代表陳勇，分別擔任政制事務的正發言人及副發言人。梁熙則兼任衞生事務及發展事務發言人。

民建聯政策發言人名單

政策範疇：正發言人（副發言人）

公務員及資助機構員工事務：林琳（顏汶羽 葛珮帆）

政制事務：陳勇 （林琳）

保安事務：陳克勤 （黃俊碩）

教育事務：郭玲麗 （陳仲尼）

財經事務：陳仲尼 黃俊碩

工商事務：黃英豪 （劉國勳 陳凱榮）

環境事務：鄭泳舜 （葛珮帆）

發展事務：劉國勳 （梁熙）

人力事務：顏汶羽

司法及法律事務：張國鈞 （周浩鼎）

房屋事務：陳學鋒 （劉國勳）

福利事務：李世榮 （郭玲麗）

衞生事務：梁 熙 （陳恒鑌 陳永光）

交通事務：陳恒鑌 （陳學鋒）

經濟發展事務：周浩鼎 （黃英豪）

資訊科技及廣播事務：葛珮帆

民政事務：鄭泳舜 （陳勇）

食物安全及環境衞生事務：何俊賢 （李世榮）

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責任編輯：陳葆琳