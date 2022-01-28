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【明星理財】《IT狗》緊跟潮流加入NFT劇情　Ian馬騮NFT曾升值100倍

娛樂 16:40 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《IT狗》曾有關於NFT劇情。

近日ViuTV話題劇《IT狗》曾講到Johnny仔（鄧子超飾）將「披皮」以NFT形式售出，勁賺千多萬，再注資阿信（凌文龍飾）的初創公司paypayduck，拯救公司危機。事實NFT近期成為娛樂圈大熱，不少藝人都加入這熱潮。

虛擬貨幣及NFT（Non-Fungible Token）為近期成為娛樂圈大熱，潮人周杰倫、陳冠希早已推出自家系列NFT！不少藝人則想小試牛刀，由投資入手，如林秀怡近日將社交媒體頭像換上了一個電影《小丑回魂》頭像。

周杰倫自創NFT品牌。

另外，一款結合亞洲不同地區投資界精英出品的一款名為「Who is This Boy」的蛋頭男孩的NFT，據知系列預售當晚8分鐘內火速搶購一空。

至於圈中一向被公認為投資有道的方力申及鄺潔楹，原來二人也進軍了NFT，投資一款名為「Monk Mafia」的NFT；小方以泳裝站在奧運五環前人像、鄺潔楹以手持曲奇的人像開始涉足投資，鄺潔楹的一幅開售定價便已為$13888。

Ian去年也加入NFT熱潮。

至於男團MIRROR成員Ian陳卓賢，一向投資有道，去年底Ian將IG將頭像換上了馬騮像素，便是其品牌MonkeyKingdom系列的其中一枚NFT。

當時開售價為加密貨幣 0.49 SOL（約HKD$700），約一個月後每個NFT一度升值至平均60 SOL（約HKD$85000） ，即升值逾100倍！

另外，不少藝人社交平台如黎諾懿、戴祖兒、林盛斌、陳敏之、甚至導演葉念琛等，近月也先後貼出已擁有的NFT圖像，陳敏之更是在生日收到天線得得B的NFT，就連玄學家陳定幫日前亦宣布在大年初一推出一款「DARUMACHI 」的慈善NFT，藝人投資NFT市場定必是大趨勢。

最新影片：肥仔+193訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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