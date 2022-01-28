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【童樂居虐兒案】民建聯葛珮帆申提特權法調查　福利委會下周一開會跟進

政治 16:49 2022/01/28

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民建聯立法會議員葛珮帆表示，已申請引用《立法會（權力及特權）條例》調查童樂居虐兒案。（胡偉明攝）

童樂居虐兒事件引起全城關注，民建聯立法會議員葛珮帆表示，已申請引用《立法會（權力及特權）條例》調查事件，若經內會表決批准，最快可於3月16日大會上處理。

葛珮帆指，今次事件有20名員工被捕、35名兒童受虐，反映並非單一事件，加上涉事的保護兒童會獲政府撥款，質疑當局在架構和監督層面出現問題。

她透露，今次引用「特權法」，可同時調查保護兒童會其他中心，以至其他營運機構的院舍。她又指，社會福利署有監督責任，會同時調查政府有否失職失責。

工聯會議員麥美娟亦指出，政府在童樂居事件上責無旁貸，將會在福利事務委員會下周一會議上，要求當局詳細交代，否則工聯會不排除有進一步行動。

另一議員陳曼琪則透露，不少受虐兒童要在醫院內度歲，但她形容「醫院冷冰冰」，希望社署協調安排他們到保良局或臨時寄養家庭，讓他們「過一個有人間溫暖的新年」。

她又不滿，保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢雖然已請辭，但仍為兒童事務委員會委員，質疑她不適合擔任有關職位；又批評勞工及福利局局長羅致光早前指，要到明年能完成調查屬太慢。

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記者：胡偉明

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