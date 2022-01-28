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【學校爆疫】將軍澳圓玄第三中學爆疫　10名師生染疫中三B班累計5宗病例

社會 16:50 2022/01/28

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

將軍澳圓玄第三中學爆疫，10名師生染疫中三B班累計5宗病例。

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情，今日新增115宗確診個案。

張竹君表示，留意到有些個案在學校有爆發的情況，將軍澳圓玄第三中學有10名師生染疫，其中一名學生居夏葵樓，就讀5C班，但其他級別亦有人染疫，包括中一、中三B班累計5宗病例，4人確診，1人初步確診。

另外，葵涌傳道會李賢堯中學，中五B班、C班、中六C班亦有學生染疫，有學生居逸葵樓。

張竹君指，Omicron傳播風險力強，感染的師生不是傳統以往的緊密接觸者，可能只是在一個空間來共處，例如老師監考學生考試，但受到感染，而且不是單一例子，在以往數波疫情都未有看到這般的情況，可能在密閉空間或者空氣不太流通的地方有傳播的危險。

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記者：李榮忠

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