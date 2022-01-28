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【農曆新年】車公誕下月2日起晚實施封路　一文看清特別交通安排

社會 17:09 2022/01/28

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車公誕人流安全管理措施及特別交通安排。（資料圖片）

警方今日（28日）表示，預計有大批市民農曆新年期間前往車公廟，會於2月1日早上6時至2月3日下午6時，分別在港鐵大圍站及車公廟一帶行人路，包括車公廟路及翠田街的行人路採用「單向式人流系統」，以確保公眾秩序及安全。

特別交通安排

下列道路將於2月2日晚上8時至翌日晚上8時封閉：

  • 介乎沙田頭路與翠田街的車公廟路西行慢線
  • 介乎車公廟路與新翠邨入口近新芳樓的翠田街南行慢線。


下列單車徑將於1月31日晚上8時至2月3日晚上8時封閉

  • 介乎村南道與車公廟路，沿城門河道西岸的單車徑
  • 介乎翠田街與沙田頭路，沿車公廟路兩旁的單車徑
  • 位於車公廟路與翠田街交界行人隧道內的單車徑
  • 位於車公廟路與沙田頭路交界行人隧道內的單車徑
  • 位於大圍足球場兩旁的單車徑。


停車場暫停使用

  • 位於車公廟旁的公共停車場將於1月31日上午6時至2月3日晚上8時，及2月5日、6日、12日、13日和15日每日上午7時至下午6時暫停使用
  • 位於愉景花園旁的公共停車場將於2月2日上午6時至翌日晚上8時暫停使用


警方呼籲市民盡量乘搭公共交通工具前往車公廟。

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責任編輯：余思嵐

 

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