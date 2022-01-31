【孕前準備】攝取優質營養提供健康精子 中醫推介男士備孕4大補品
保健美顏 10:50 2022/01/31
想成功懷孕，不能單靠女性的努力，也需要男性提供健康的精子。註冊中醫師何慧欣在其facebook專頁表示，想有精靈寶寶，計劃生育前除了要調節生活習慣，也要注意飲食習慣。其中，有四種食物為男士備孕補品。
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1. 生蠔（牡蠣）
- 男士傳統補品
- 蠔肉可提供豐富而優質的蛋白，並蘊含豐富鋅、硒及其他微量元素，為生成健康的精子提供重要的營養原料。
- 在中醫傳統上，是用生蠔的蠔殻入藥，有重鎮潛陽、軟堅散結及收斂固澀的功效。
- 生蠔殼主要成分是碳酸鈣及其他有機物質，故也有收斂制酸作用，用於胃痛反酸。
2. 其他貝殼類海產
- 帶子、蟶子、螺、蜆蛤也有與生蠔類似的營養成分，不喜歡吃生蠔的朋友，也可以吃其他貝類產品代替。
3. 優良蛋白質食物
- 優良蛋白質來自非加工的肉類，例如雞蛋、雞肉、深海魚類等。
- 經加工的肉類有很多添加劑，可以破壞細胞的DNA，直接影響精子的質量，故盡可能避免吃加工肉類，例如腸仔、火腿、午餐肉、煙肉等。
4. 蔬菜、水果（均衡維他命）
- 有生育計劃的男士同樣需要葉酸，攝取足夠葉酸可確保精子有健康DNA。
- 含豐富葉酸的蔬果：西蘭花、蘆筍、牛油果、菠菜等，足夠的葉酸可以確保精子有健康DNA。
- 新鮮水果、蔬菜含豐富抗氧化物，可保持精子DNA的健康程度。
內容獲註冊中醫師何慧欣授權轉載
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責任編輯︰黃泳欣