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【兒童成長】幼兒玩耍食飯到一半突「斷電」　兒科醫生解釋有助促進腦部發育

兒童健康 09:25 2022/01/31

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有兒科醫生解釋，小朋友活動中突然「斷電」，有助他們促進腦部發育。

有小朋友玩耍玩到一半、吃飯吃到一半會突然如「斷電」般睡著了，家長每次看到都覺得又好笑又好氣。有台灣兒科醫生分享孩子這個有趣的行為，解釋其實斷電有助小孩成長，促進腦部發育。

台灣兒科醫生巫漢盟日前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 」表示，孩子常常吃飯吃到一半、玩樂玩到一半、看電視到一半，甚至說話、唱歌正開心時，下一秒立刻斷電睡著，相信不少父母都有類似的經驗，也不時看到爸媽在群組分享孩子姿勢奇怪的斷電照。

最新影片推介︰

3歲以上常斷電或有問題

巫醫生解釋為何孩子會突然斷電，當小朋友去到會走會跑的年紀後，好奇心特別旺盛，他們想探索多於睡覺，因此常會努力撐著玩樂。不過，他們仍需足夠的睡眠才能提起精神，因此當體力耗盡時就會突然睡著了，出現類似斷電的狀況。他指小朋友斷電很正常，家長毋須擔心︰

3歲以下的孩子斷電有助於成長，可以恢復體力、促進腦部發育。

他補充3歲以上的孩子若仍常出現斷電狀況，則可能是有病理狀況，例如本身睡眠不足、呼吸中止症、特殊疾病等，需進一步就醫檢查。

0至4歲幼兒睡眠時間

世界衛生組織發表《關於5歲以下兒童身體活動、靜坐行為和睡眠的指南》，當中包括0至4歲嬰幼兒的身體活動、靜態活動、螢幕時間及睡眠時間建議，家長可作參考︰

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責任編輯︰王明芳

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