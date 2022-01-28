【DSE2022】考評局建議鄰近學校組成互助網絡　若有試場關閉可轉往網內其他學校應考

▲ 考評局今日公布，因應疫情取消英文科口試。（直播截圖）

考評局今日（28日）公布2022年中學文憑試（DSE）應變安排，為減低考試風險決定取消英文科口試，體育及音樂科實習試押後至5月底至6月初舉行。（詳情即看：【下一頁】）考評局亦宣布，將建議各學校試場與鄰近學校組成網絡，如其中一個試場因出現突發情況而被迫暫時關閉，其他聯網內學校可以為考生提供後備試場。

公開考試總監麥勁生表示，目前正與各學校商討有關安排。他指出，去年曾經有學校因為出現緊密接觸者，而要暫時關閉，考生亦須轉試場，因此考評局建議鄰近學校組成網絡，在有需要時互相照應。

他提到，目前會先向學校發放有關訊息，在得到認受後，再由教育局及考評局合作協調。麥勁生認為有關安排可以發揮到學校社群守望相助精神，相信可行。

考評局秘書長魏向東就說，以往各屆文憑試少見有試場要關閉，但由於變種病情Omicron傳染性高，評估屆時要關閉試場的可能性增加，因此有關安排盡量確保考生可到附近考場考試。他又呼籲學校安排更多課室及活動室作為試場，形容大家是一條船上，都是為考生福祉互相幫助。

另外，考評局亦提醒各學校試場採取更多防疫措施，包括盡可能拉闊座位之間距離至1.8米，以減少每個考場內考生數量；考場要開窗及有鮮風等。

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記者：黃悅晴