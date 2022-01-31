【不可思議】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢　喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷

▲ 資深喃嘸師傅病危入ICU，公開遊地府奇妙經歷。

殯儀業雖然屬厭惡工作，但一向被外界認為收入可觀，而吸引不少年輕人想入行。到底現實是否一樣？有40年殯儀業經驗的第3代喃嘸師傅馮德仁表示，自己從小跟隨叔伯入行由低做起，由執骨、賣棺、破地獄、醮師、殯儀化妝幾乎所有範疇都做過，他坦言自己花了10年時間才算「學滿師」，當中經歷過的辛酸不言而喻。他亦大方分享工作多年遇過的奇妙事件，甚至透露曾因重病而到「地府一遊」……

▲ 馮師傅13、14歲便跟隨叔伯投身殯儀業做喃嘸學徒。

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入行40年由低做起

馮師傅13、14歲便跟隨叔伯投身殯儀業做喃嘸學徒。他坦言入行頭2、3年都沒有工資，只包膳食，但知道行業青黃不接，未來會較吃香、加上為了照顧家中7兄弟姊妹，當下辛苦一點仍堅持入行。入行後由「喃嘸學師仔」做起，搬搬抬抬是基本，再慢慢學習擺壇、念經、法器用法、演奏樂器（如打木魚、打銅鑼）等。由於當年人手短缺，為防有師傅突然「甩底」，馮師傅就要精通「十八般武藝」，隨時頂替補位。所以除了喃嘸外，馮師傅亦做過堂倌、殯儀化妝、抬棺、執骨、賣棺材、醮師等。

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多次 「到地府一遊」

作為資深喃嘸師傅，相信大家都會好奇馮師傅有沒有遇過難以解釋的現象。馮師傅直言：有！

信不信也好，我已去過地府很多次。

46歲時馮師傅曾被五步蛇咬而下過地府，遇到了頭2位閻王。第1位閻王與他有點交情，但第2位閻王就打了他的魂魄40大板，然後送回陽間。返回陽間後，馮師傅發現徒弟就在他的身旁推醒他，他全身濕透且凍如雪條。

只是在魂魄打，不痛的。但回到陽間，背脊後面屁股位置就有點黑黑的，好像被人打過一樣。

後至62歲，馮師傅又遇一大劫。一直有嚴重煙癮的馮師傅，高峰時期可以日食50支煙，加上經常在靈堂工作吸入破地獄的油煙，導致他於2018年，因慢性阻塞性肺病而昏迷被送入ICU。昏迷十多日，他笑言這是發了一場「春秋大夢」，因為發生了很多古靈精怪事，見到很多鬼。

離奇的白衣西洋鬼與香煙

眾多古靈精怪的鬼中，以一幕身穿白衣的一男一女「西洋鬼」最為難忘。

男的身穿西裝白鞋、女的穿白禮服、白高跟鞋。男的很醜，女的很美。

夢中，女鬼遞了一支煙給馮師傅，他不禁問道：「沒有火，點食（煙）啊？」女鬼遂幫馮師傅點煙，終成功吸了一口。隔了數日，馮師傅又做了一模一樣的夢。

不過第2次夢醒後，離奇的事發生了，馮師傅手中竟握著半支有燃燒痕跡的香煙，而且是自己一直喜愛的牌子。當時馮師傅一直身在ICU，又被綁了手腳，根本不可能有煙在手中。

當他發現手中有半支煙時也大為震驚，馬上敲打床邊，呼喚護士。護士一來，馮師傅便攤開手掌，連護士也驚慌地問：「你點解會有煙？」馮師傅擰了擰頭示意不知道，護士便偷偷拿了張濕的抹手紙，將香煙包在紙中丟掉。

無緣無故手中多了半支煙，實在奇怪。馮師傅認為這是戒煙的啟示，示意「吸夠了，要戒煙了，再不戒煙就會無命了。

所以我好決心，出院後一支煙都無食，本來還剩10條煙，全都送給人了。都值不少錢的，62元一包煙，都值6000多元的！

馮師傅笑著說。

玻璃碎雲吞麵

除了遊過地府，馮師傅亦難忘多年前一次破地獄的奇怪事。有次他拿著九環錫杖破地獄，豈料因為樓底矮，意外地打破了天花板上的粗光管。

▲ 有次馮師傅拿著九環錫杖破地獄，豈料意外打破了天花板上的粗光管，結果發現奇怪事。

光管玻璃碎片散落一地，唯有打掃後繼續儀式。法事完成後，馮師傅與同僚準備吃早已買定的外賣雲吞麵。明明雲吞麵有蓋亦有蓋好，但一揭起，竟然見到一大塊光管玻璃碎片在其中。

哈哈，為何會這樣？解釋不到。我也不敢告訴主家，只有我們幾位喃嘸師傅知道。如果那碗麵沒蓋好，有玻璃也不意外。但碗麵是放在壇上的，我們在有一段距離的位置做法事，玻璃居然可以飛落碗中，已經奇怪，更何況碗麵係蓋好蓋子的。

後來馮師傅選擇餓著肚，並將麵放在先人的靈位前，因為他相信是「先人想食」這碗麵。

結果做完法事的翌日，主家便來電感謝馮師傅。原來主家做了一個夢，夢中先人表示吃了那一碗雲吞麵，非常感謝。

女兒接手業務 逐步退休

馮師傅如今已經64歲，因為慢性阻塞性肺病的關係，肺部只餘3成功能。他逐漸退休，將業務交托女兒接手。說來巧合，女兒剛接手賣棺木業務，就連續遇上3宗跳樓個案。作為負責任的從業人員，馮師傅一直教導女兒要去陪家屬認屍，以觀察遺體可否化妝。起初還擔心過女兒會害怕，幸好最後都平安，一切順利接手。

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記者：楊宛茜