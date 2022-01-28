【英國升學】夥留學尖子義助貧困生赴英升學　牛津港生獲獎學金攻讀移民研究碩士

▲ 林德竣曾是「昇普計劃」的受助人，其後亦加入團隊，幫助其他港生。

要考入海外名學府，成績和能力出眾固然重要，不過若沒有資訊和人脈，難免感到茫然。畢業於官校皇仁書院的林德峻（Artie），中二加入辯論隊後對政治哲學深感興趣，並希望出國留學，然而缺乏資訊令升學路受阻，幸獲一班牛津劍橋港生設立的義務機構，提供免費顧問服務及輔導，助他順利考獲獎學金入讀牛津大學。他其後亦加入團隊，希望繼續幫助下一代經濟有需要的港生。

現於英國牛津大學修讀哲學、政治與經濟三年級的Artie，中小學分別就讀直資保良局陳守仁小學及官校皇仁書院，均是深受家長學生歡迎的學校，他的成績優異，一直保持在全級首十名。

在中二那年，Artie開始接觸辯論，漸漸對政治、哲學及經濟有興趣，於是上網搜尋更多相關的大學學科資訊，他認為最接近的是香港大學的社會科學系，但就沒有哲學，加上在香港的環境未必鼓勵讀政治。後來，他發現英國牛津大學有這門學科，於是萌生出國留學的想法。

Artie表示，其家庭不算貧困，卻也非富裕，父母任文職工作，沒有接受過高等教育，未能為他提供學習上的方向，也難以供他讀海外大學，因此若要赴英升學，必須取得獎學金。

受助於英國留學尖子

正在迷茫之際，中五下學期他從朋友介紹得知Access Abroad Hong Kong（昇普計劃），這是由一群牛津及劍橋留學港生組成的組織，為有志升讀英國大學，但有經濟困難的中五生，提供義務的升學輔導，包括面試、筆試及獎學金申請等。

報考英國大學需要透過英國大學聯招（UCAS），一般大學在1月截止報名，惟牛津和劍橋較早，在前一年的10月已截止申請，並且只能選牛劍其中一間。Artie表示，他需要撰寫個人陳述（Personal Statement）及提交DSE的預測成績（Predicted Grade）。

Access Abroad為他提供一對一的升學輔導，教他如何準備入學試、撰寫個人陳述和模擬面試，並教他申請獎學金的流程、面試等。他表示，牛津的入學試是「能力傾向筆試」，主要是考邏輯思考、數學解難和文字推理，幫助甄選適合的學生。

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牛津面試考學術

他在11月底接獲牛津的面試通知，他指出，面試主要是問及學科內容，除了Access Abroad的導師分享經驗，牛津大學的學科網站有課程大綱，提供一些推薦閱讀的文獻和書籍等，當中包括哲學、道德倫理、微觀和宏觀經濟學等，面試前須閱讀及了解。另外，他也有在YouTube參考過來人的經驗而準備。

最終他在2019年1月中獲得牛津的有條件取錄通知，其後亦獲得在本地企業提供的獎學金，全額資助學費開支。他提及，牛津面試官並非要求考生必須回答正確答案，而是希望了解學生的想法思路、學術潛質，是否適合牛津的教學模式。

面試官是大學一年級的教授，他們都想看看未年一年要教的學生如何，不要驚答錯，即使答錯，面試官也會引導你去正確的方向。

加入義助團隊

入讀牛津後，Artie亦希望作出回饋，加入Access Abroad成為聯合總監（Co-director），負責監管導師計劃，雖然是義務性質，但Access Abroad提供的升學顧問服務並不遜色於坊間顧問公司，為了讓僅有資源用得其所，受助學生需要經過入息審查、提交學校成績，亦需面試以了解其學術潛能。

在Artie大學一年級時，共有31名受助學生，他猶感不足，翌年擴充一倍至62名受助人。除了一對一的輔導服務，Artie希望將計劃推至更年輕的學生，介紹不同海外學科，讓他們及早思考前路，

除了DSE，其實思維可以更廣闊，不是考了5**就代表叻，有些人可能電腦很出色，但語言比較差，這些人才在考試制度下可能被埋沒。

即將學士畢業的Artie，早前獲選為2022年度「羅德學人」（Rhodes Scholars），將獲羅德獎學金繼續於牛津大學攻讀移民研究碩士學位及全球治理與外交碩士學位。

他表示，近年香港出現移民潮，他希望了解移英港人的心路歷程，並研究以往香港的移民潮與是次移民潮的分別等。他又指，完成碩士後有機會繼續深造，自己有修讀法文及俄文，有機會赴他國發展。

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記者：林愛娜